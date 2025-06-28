Что можно посадить на огороде в июле 2025 — советы дачникам

Дачница, которая сажает растения на огороде. Фото: Freepik

Многие дачники считают июль — не лучшим месяцем для посадки растений на огороде, но это не так, ведь он еще подходит для этого. Узнайте, какие культуры можно смело сеять на огороде, чтобы наслаждаться свежим урожаем аж до первых заморозков.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Бобовые

Такая представительница семейства бобовых, как стручковая фасоль, идеально подойдет для июльской посадки. Особенно это касается ранних кустовых сортов, которые не только быстро растут, но и насыщают землю полезным азотом. Если вы посадите стручковую фасоль в июле, вы можете собрать первый урожай уже через 40-50 дней.

Далее идет сладкий горошек, который также порадует своим урожаем, если вы посадите его в июле. Но прежде чем сеять семена, замочите их на несколько часов в воде, чтобы в жару ускорить прорастание.

Стручковая фасоль и горошек на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Зелень

Руккола со шпинатом дадут первые сочные листья уже через три-четыре недели, а укроп с кинзой будут давать урожай без остановки, если вы будете подсевать семена каждые две недели. Также в июле сажают листовой салат, но нужно выбирать устойчивые к стрелкованию сорта и сажать их в легкой тени.

Руккола, шпинат, укроп, кинза и листовой салат. Фото: коллаж Новини.LIVE

Огурцы

Эти овощи можно смело сажать на огороде в начале июля, а первый урожай они дадут уже в августе и сентябре. Но стоит выбирать самоопыляемые скороспелые гибриды, поскольку активность пчел к осени может снизиться.

Урожай огурцов на огороде. Фото: Pixabay

Редиска или дайкон

В июле также можно посадить такие корнеплоды, как редис или дайкон, но стоит выбирать скороспелые сорта. Дело в том, что посаженные в июле такие разновидности этих корнеплодов успеют сформировать сочные плоды.

Урожай редиски и дайкона на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

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