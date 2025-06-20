Які овочі на городі категорично не можна поливати холодною водою — поради

Що не можна поливати холодною водою — шість вразливих овочів
У спекотний період багато городників прагнуть якнайшвидше освіжити рослини, однак полив холодною водою може звести нанівець усі зусилля. Деякі овочеві культури дуже чутливі до температурного шоку і можуть просто зупинити ріст або почати хворіти.
Які овочі вразливі до холодної води, яку температуру вважати безпечною, і коли краще поливати грядки у спеку, читайте далі, аби зберегти свій урожай здоровим і великим.
Чому не можна поливати холодною водою у спеку
У спекотні дні ґрунт та самі рослини значно нагріваються під сонцем. Якщо вилити на них холодну воду, виникає різкий температурний контраст. Це викликає у рослин стрес. Згодом рослини стають вразливими до грибкових інфекцій, особливо вологолюбні культури, такі як томати та огірки.
Що відбувається з овочами після поливу холодною водою:
- Загнивання коріння — особливо у вологолюбних культур.
- Пригнічення росту — рослини зупиняються у розвитку.
- Інфекції та грибкові хвороби — підвищується ризик появи плям, гнилі, цвілі.
- Зниження врожайності — рослини не встигають відновитися й не дають плодів.
Шість овочів, які категорично не можна поливати холодною водою
- Помідори. Томати дуже чутливі до перепадів температур. Полив холодною водою провокує гниття коріння та розвиток фітофторозу.
- Огірки. Особливо вразлива культура. Холодна вода пригнічує ріст, провокує загнивання кореневої системи й знижує врожайність.
- Перець. Цей овоч теплолюбний, і від холодного поливу може припинити формувати зав'язі або скинути наявні.
- Баклажани. Ці овочі відомі своєю вибагливістю до температур. При поливі холодною водою часто зупиняють ріст і хворіють.
- Кавуни. Холодна вода — шок для кореневої системи кавунів. Вони стають сприйнятливими до гнилі.
- Дині. Так само, як і кавуни, не переносять холодного поливу. Особливо небезпечне різке охолодження ґрунту в період дозрівання плодів.
Коли поливати город у спеку — поради городникам
Не поливайте вдень — ризик отримання опіків на листі дуже високий. Поливайте вранці або ввечері — краще дочекатися заходу сонця або зробити це до 9 ранку.
Зволожуйте землю, а не листя — особливо важливо для томатів та баклажанів. Регулюйте кількість води — огірки потребують більше вологи, ніж помідори, які легко загнивають при надлишку.
Яка температура води підходить для поливу
Ідеальна температура води для поливу влітку — від +18 до +25°C. Така вода не створює контрасту з температурою ґрунту та не викликає стресу. Оптимально — використовувати воду, яка відстоялася у відкритих ємностях на сонці.
Раніше ми розповідали, чому варто відмовитися від денного поливу овочів та інших рослин у саду та на городі.
Нагадаємо, ми ділилися, чому не можна поливати рослини ввечері.
Також ми писали, як поливати помідори на городі в спеку, щоб вберегти врожай.
Читайте Новини.LIVE!