Які овочі на городі категорично не можна поливати холодною водою — поради

Жінка поливає овочі на городі. Фото: istockphoto.com

У спекотний період багато городників прагнуть якнайшвидше освіжити рослини, однак полив холодною водою може звести нанівець усі зусилля. Деякі овочеві культури дуже чутливі до температурного шоку і можуть просто зупинити ріст або почати хворіти.

Які овочі вразливі до холодної води, яку температуру вважати безпечною, і коли краще поливати грядки у спеку, читайте далі, аби зберегти свій урожай здоровим і великим.

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Чому не можна поливати холодною водою у спеку

У спекотні дні ґрунт та самі рослини значно нагріваються під сонцем. Якщо вилити на них холодну воду, виникає різкий температурний контраст. Це викликає у рослин стрес. Згодом рослини стають вразливими до грибкових інфекцій, особливо вологолюбні культури, такі як томати та огірки.

Що відбувається з овочами після поливу холодною водою:

Загнивання коріння — особливо у вологолюбних культур. Пригнічення росту — рослини зупиняються у розвитку. Інфекції та грибкові хвороби — підвищується ризик появи плям, гнилі, цвілі. Зниження врожайності — рослини не встигають відновитися й не дають плодів.

Полив помідорів у спеку. Фото: istockphoto.com

Шість овочів, які категорично не можна поливати холодною водою

Помідори. Томати дуже чутливі до перепадів температур. Полив холодною водою провокує гниття коріння та розвиток фітофторозу. Огірки. Особливо вразлива культура. Холодна вода пригнічує ріст, провокує загнивання кореневої системи й знижує врожайність. Перець. Цей овоч теплолюбний, і від холодного поливу може припинити формувати зав'язі або скинути наявні. Баклажани. Ці овочі відомі своєю вибагливістю до температур. При поливі холодною водою часто зупиняють ріст і хворіють. Кавуни. Холодна вода — шок для кореневої системи кавунів. Вони стають сприйнятливими до гнилі. Дині. Так само, як і кавуни, не переносять холодного поливу. Особливо небезпечне різке охолодження ґрунту в період дозрівання плодів.

Полив рослин на городі. Фото: shutterstock.com

Коли поливати город у спеку — поради городникам

Не поливайте вдень — ризик отримання опіків на листі дуже високий. Поливайте вранці або ввечері — краще дочекатися заходу сонця або зробити це до 9 ранку.

Зволожуйте землю, а не листя — особливо важливо для томатів та баклажанів. Регулюйте кількість води — огірки потребують більше вологи, ніж помідори, які легко загнивають при надлишку.

Яка температура води підходить для поливу

Ідеальна температура води для поливу влітку — від +18 до +25°C. Така вода не створює контрасту з температурою ґрунту та не викликає стресу. Оптимально — використовувати воду, яка відстоялася у відкритих ємностях на сонці.

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