Коли краще поливати рослини на городі — в який час доби це робити, поради дачникам

Молода дачниця, яка поливає рослини на городі. Фото: Citerne Rain O

Деякі дачники звикли поливати свої рослини на городі ввечері, але насправді робити цього категорично не рекомендується. Дізнайтеся, чому краще відмовитися від цієї звички і коли варто поливати культури на городі, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому краще не поливати рослини ввечері

Ввечері влітку, коли вдень спекотно, а вночі прохолодно, земля утримує тепло за день, але повітря стає більш прохолодним. В результаті на поверхні ґрунту зʼявляється роса. Якщо ви рясно полиєте рослини не тільки під корінь, а й зверху, волога залишиться на стеблах, листках і землі до ранку, через що з’явиться свого роду парник.

Полив рослин на городі. Фото: Pexels

Тобто ви самі створюєте сприятливі умови для розвитку захворювань, особливо грибкових. А коли волога тримається протягом ночі, грибкові спори з повітря і ґрунту починають активізуватися. Наприклад, на помідорах з'являється фітофтора, на кабачках, огірках і цибулі — борошниста роса.

До того ж, якщо зранку на листках після поливу залишаються краплі води, перші сонячні промені можуть обпекти зелень. В результаті на рослинах з’являються опіки, які можуть спровокувати розвиток хвороб.

Коли варто поливати рослини на городі

Досвідчені дачники рекомендують поливати рослини на городі влітку саме зранку. Справа в тому, що земля в такому випадку за ніч трохи охолоне, а вода потрапить в шари ґрунту доти, доки не почнеться спека надворі. Крім того, рослини зможуть весь день поглинати воду.

Процес поливу овочів на городі. Фото: Pinterest

І хоча зранку поливати рослини на городі не дуже легко, адже потрібно раніше встати, щоб це зробити, результат дійсно того вартий.

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