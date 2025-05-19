Що не можна підживлювати дріжджами — чим це шкідливо, поради дачникам

Людина, яка тримає шматок дріжджів біля рослини. Фото: Pinterest

Багато дачників підживлюють рослини на городі добривами із вмістом дріжджів, але мало хто знає, що робити це можна далеко не з усіма культурами. Дізнайтеся, що категорично не можна підживлювати цими добривами і чим вони насправді небезпечні для врожаю на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники вважають органічні добрива кращими за хімічні, оскільки вони не шкодять навколишньому середовищу, не псують смак овочів і не потребують великих грошей. Але дачники наголошують, що дріжджове підживлення є небезпечним для деяких рослин на городі.

Справа в тому, що коли органіка починає розкладатися під землею, поживні елементи поглинають кальцій і калій. При цьому, культури, яким не вистачає цих елементів, стають зів’ялими і можуть зовсім загинути. Щоб цього не сталося, варто знати певні правила.

Сухі дріжджі в склянці навпроти рослини. Фото: Tomathouse

Які рослини не можна удобрювати дріжджами

Дачники з досвідом кажуть, що розчин зі звичайних дріжджів погано впливає на ряд таких культур, як:

Картопля

Цибуля

Морква

Буряк

Редиска

Редька

Квасоля

Часник

Горох

Чим дріжджі шкідливі для цих рослин

Підживлюючі ці культури дріжджами, в них з’являється надлишок корисних елементів. В результаті плоди почнуть деформуватися, втратять смак і не будуть довго зберігатися. Тому краще підживлювати ці городні культури зі списку зовсім іншими добривами, у складі яких немає дріжджів.

Проте, дачники наголошують, що добриво із вмістом дріжджів краще використовувати для таких рослин, як:

Помідори

Огірки

Баклажани

Перець

Фруктові дерева

Ягідні чагарники

Кімнатні квіти

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