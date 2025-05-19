Що не можна підживлювати дріжджами — чим це шкідливо, поради дачникам

Ці овочі не слід підживлювати дріжджами — які і чим це небезпечно
Багато дачників підживлюють рослини на городі добривами із вмістом дріжджів, але мало хто знає, що робити це можна далеко не з усіма культурами. Дізнайтеся, що категорично не можна підживлювати цими добривами і чим вони насправді небезпечні для врожаю на городі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Дачники вважають органічні добрива кращими за хімічні, оскільки вони не шкодять навколишньому середовищу, не псують смак овочів і не потребують великих грошей. Але дачники наголошують, що дріжджове підживлення є небезпечним для деяких рослин на городі.
Справа в тому, що коли органіка починає розкладатися під землею, поживні елементи поглинають кальцій і калій. При цьому, культури, яким не вистачає цих елементів, стають зів’ялими і можуть зовсім загинути. Щоб цього не сталося, варто знати певні правила.
Які рослини не можна удобрювати дріжджами
Дачники з досвідом кажуть, що розчин зі звичайних дріжджів погано впливає на ряд таких культур, як:
- Картопля
- Цибуля
- Морква
- Буряк
- Редиска
- Редька
- Квасоля
- Часник
- Горох
Чим дріжджі шкідливі для цих рослин
Підживлюючі ці культури дріжджами, в них з’являється надлишок корисних елементів. В результаті плоди почнуть деформуватися, втратять смак і не будуть довго зберігатися. Тому краще підживлювати ці городні культури зі списку зовсім іншими добривами, у складі яких немає дріжджів.
Проте, дачники наголошують, що добриво із вмістом дріжджів краще використовувати для таких рослин, як:
- Помідори
- Огірки
- Баклажани
- Перець
- Фруктові дерева
- Ягідні чагарники
- Кімнатні квіти
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