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Чим варто підживити малину в травні 2025 — корисні добрива

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Дата публікації: 15 травня 2025 19:30
Чим треба підживити малину в травні 2025 — народні засоби, поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Gardenista

Кожен досвідчений дачник знає, що малина в період свого цвітіння особливо потребує уваги, зокрема, її варто полити і забезпечити поживними елементами. Дізнайтеся, чим варто підживити ці ягідні чагарники, щоб потім вони "віддячили" великим і солодким врожаєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У травні, коли малина цвіте, необхідно приділити їй особливу увагу, зокрема, не тільки обрізати і обробити землю, а й підживити кущі. Якщо надворі сухо, варто щотижня поливати малинові кущі десятьма літрами води. Так ви допоможете малині витримувати різкі зміни температури.

Малина
Врожай на малиновому чагарнику. Фото: Pixabay

Щоб не зіпсувати врожай цієї ягоди, необхідно знати, чим саме потрібно підживити ягідні чагарники у травні.

Полив малины
Полив малинового куща на городі. Фото: Ardula

Чим слід підживити малину в травні цього року

Органічні добрива

У період цвітіння малинові кущі найбільше потребують поживних елементів. Тому в травні 2025 року варто внести під ягідні кущі одне з таких добрив, як:

  • Перегній
  • Перепрілий кінський гній
  • Перепрілий коров’ячий гній

Але після внесення цих добрив необхідно рясно полити малину, щоб поживні елементи, які містяться в них, швидше дісталися коріння.

Мінеральні добрива

Для покращення врожаю досвідчені дачники радять підживлювати малинові кущі аміачною селітрою. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

  • Аміачна селітра — три грами
  • Вода — 15 грамів

Але перед підживлення обов’язково розпушіть ґрунт, і тільки після цього вилийте суміш на ділянку, де у вас росте малина.

Сухі дріжджі

Звичайний кухонний інгредієнт також вважається доволі корисним для малини, але вносити його варто не у чистому вигляді, а у форматі суміші. Для її приготування вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Сухі дріжджі — один пакетик
  • Вода — одне відро
  • Цукор — три столові ложки
  • Чиста вода для розведення — п’ять частин

Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор і залиште суміш настоюватися, після чого розведіть її з чистою водою у співвідношенні один до п’яти і полийте кущі малини.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти малини варто посадити на городі.

Раніше ми розповідали про те, як правильно обрізати малину, смородину і аґрус навесні. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля малини на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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