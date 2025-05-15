Чим треба підживити малину в травні 2025 — народні засоби, поради дачникам

Чим варто підживити малину в травні 2025 — корисні добрива
Кожен досвідчений дачник знає, що малина в період свого цвітіння особливо потребує уваги, зокрема, її варто полити і забезпечити поживними елементами. Дізнайтеся, чим варто підживити ці ягідні чагарники, щоб потім вони "віддячили" великим і солодким врожаєм.
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У травні, коли малина цвіте, необхідно приділити їй особливу увагу, зокрема, не тільки обрізати і обробити землю, а й підживити кущі. Якщо надворі сухо, варто щотижня поливати малинові кущі десятьма літрами води. Так ви допоможете малині витримувати різкі зміни температури.
Щоб не зіпсувати врожай цієї ягоди, необхідно знати, чим саме потрібно підживити ягідні чагарники у травні.
Чим слід підживити малину в травні цього року
Органічні добрива
У період цвітіння малинові кущі найбільше потребують поживних елементів. Тому в травні 2025 року варто внести під ягідні кущі одне з таких добрив, як:
- Перегній
- Перепрілий кінський гній
- Перепрілий коров’ячий гній
Але після внесення цих добрив необхідно рясно полити малину, щоб поживні елементи, які містяться в них, швидше дісталися коріння.
Мінеральні добрива
Для покращення врожаю досвідчені дачники радять підживлювати малинові кущі аміачною селітрою. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:
- Аміачна селітра — три грами
- Вода — 15 грамів
Але перед підживлення обов’язково розпушіть ґрунт, і тільки після цього вилийте суміш на ділянку, де у вас росте малина.
Сухі дріжджі
Звичайний кухонний інгредієнт також вважається доволі корисним для малини, але вносити його варто не у чистому вигляді, а у форматі суміші. Для її приготування вам знадобляться такі інгредієнти, як:
- Сухі дріжджі — один пакетик
- Вода — одне відро
- Цукор — три столові ложки
- Чиста вода для розведення — п’ять частин
Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор і залиште суміш настоюватися, після чого розведіть її з чистою водою у співвідношенні один до п’яти і полийте кущі малини.
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