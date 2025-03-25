Які сорти малини найсолодші в Україні — корисні поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Freepik

Будь-який сорт малини є по-своєму унікальним, але є ті сорти, які завжди гарантовано дають великий і смачний врожай. Досвідчені дачники розповіли, які сорти цієї ягоди дають рясний врожай, не бояться шкідників і вміють довго зберігатися, тому вони ідеально підходять для українців.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращі сорти малини в Україні

Сорт "Похвалинка"

Такий сорт дає великі смачні та ароматні ягоди завдовжки до чотирьох сантиметрів. Ще він гарно витримує транспортування, тому ідеально підходить для тих, хто вирощує малину для продажу. До того ж, малина цього сорту не боїться тривалої посухи.

Сорт "Кріпиш"

Цей сорт також ідеально підходить для продажу, дає великі ягоди та має міцні стебла на кущах. Малина цього сорту має гарну імунну систему, вміє витримувати холод, а також не боїться посухи і спеки. Ще вона довго вміє зберігатися.

Врожай малини на кущі. Фото: Freepik

Сорт "Богатир"

Цей сорт дає потужні кущі, які мають міцні стебла, а також дають дуже солодкі плоди. Попри те, що врожай з цього сорту збирається лише раз на рік, цвітуть ці кущі довго і рясно — з однієї рослини є можливість отримати п’ять кілограмів врожаю. Сорт зовсім не боїться морозів і захворювань.

Сорт "Карамелька"

Ягоди такого сорту виростають дуже солодкими, але в спеку вони дуже швидко сохнуть, тому краще їх вирощувати не під прямими сонячними променями. Ще цей сорт стабільно дає великий врожай, добре транспортується і стійко витримує фітофтороз.

Врожай малини в руках. Фото: Pinterest

Сорт "Зюгана"

Цей сорт дає дуже солодкі плоди, великий врожай і не потребує особливого догляду. Кущі такого сорту виростають низькими і не заплутаними, завдяки чому вам буде зручно збирати малину. Врожай можна збирати двічі на рік — на початку літа та восени.

Сорт "Жовтий гігант"

Цей сорт вважається одним з найкращих сортів жовтої малини, а з одного куща можна зібрати приблизно чотири кілограми врожаю. Такий сорт не потребує особливого догляду і вміє витримувати морози. Плоди виростають дуже солодкими і соковитими, а також чудово підходять для консервації.

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