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Эти сорта малины самые сладкие из всех — что посадить на огороде

25 марта 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта малины самые сладкие в Украине — полезные советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай малины на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Любой сорт малины является по-своему уникальным, но есть те сорта, которые всегда гарантированно дают большой и вкусный урожай. Опытные дачники рассказали, какие сорта этой ягоды дают обильный урожай, не боятся вредителей и умеют долго храниться, поэтому они идеально подходят для украинцев.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Самые лучшие сорта малины в Украине

Сорт "Похвалинка"

Такой сорт дает большие вкусные и ароматные ягоды длиной до четырех сантиметров. Еще он хорошо выдерживает транспортировку, поэтому идеально подходит для тех, кто выращивает малину для продажи. К тому же, малина этого сорта не боится длительной засухи.

Сорт "Крепыш"

Этот сорт также идеально подходит для продажи, дает крупные ягоды и имеет крепкие стебли на кустах. Малина этого сорта имеет хорошую иммунную систему, умеет выдерживать холод, а также не боится засухи и жары. Еще она долго умеет храниться.

Малина
Урожай малины на кусте. Фото: Freepik

Сорт "Богатырь"

Этот сорт дает мощные кусты, которые имеют крепкие стебли, а также дают очень сладкие плоды. Несмотря на то, что урожай с этого сорта собирается только раз в год, цветут эти кусты долго и обильно — с одного растения есть возможность получить пять килограмм урожая. Сорт совершенно не боится морозов и заболеваний.

Сорт "Карамелька"

Ягоды такого сорта вырастают очень сладкими, но в жару они очень быстро сохнут, поэтому лучше их выращивать не под прямыми солнечными лучами. Еще этот сорт стабильно дает большой урожай, хорошо транспортируется и стойко выдерживает фитофтороз.

Урожай малины
Урожай малины в руках. Фото: Pinterest

Сорт "Зюгана"

Этот сорт дает очень сладкие плоды, большой урожай и не требует особого ухода. Кусты такого сорта вырастают низкими и не запутанными, благодаря чему вам будет удобно собирать малину. Урожай можно собирать дважды в год — в начале лета и осенью.

Сорт "Желтый гигант"

Этот сорт считается одним из самых лучших сортов желтой малины, а с одного куста можно собрать примерно четыре килограмма урожая. Такой сорт не требует особого ухода и умеет выдерживать морозы. Плоды вырастают очень сладкими и сочными, а также прекрасно подходят для консервации.

Напомним, мы писали о том, что нужно делать с малиной после сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно обрезать кусты малины весной для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, можно ли поливать малину в период ее цветения.

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