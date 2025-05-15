Чем надо подкормить малину в мае 2025 — народные средства, советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай малины на огороде. Фото: Gardenista

Каждый опытный дачник знает, что малина в период своего цветения особенно нуждается во внимании, в частности, ее стоит полить и обеспечить питательными элементами. Узнайте, чем стоит подкормить эти ягодные кустарники, чтобы потом они "отблагодарили" большим и сладким урожаем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В мае, когда малина цветет, необходимо уделить ей особое внимание, в частности, не только обрезать и обработать землю, но и подкормить кусты. Если на улице сухо, следует еженедельно поливать малиновые кусты десятью литрами воды. Так вы поможете малине выдерживать резкие изменения температуры.

Урожай на малиновом кустарнике. Фото: Pixabay

Чтобы не испортить урожай этой ягоды, необходимо знать, чем именно нужно подкормить ягодные кустарники в мае.

Полив малинового куста на огороде. Фото: Ardula

Чем следует подкормить малину в мае этого года

Органические удобрения

В период цветения малиновые кусты больше всего нуждаются в питательных элементах. Поэтому в мае 2025 года стоит внести под ягодные кусты одно из таких удобрений, как:

Перегной

Перепревший конский навоз

Перепревший коровий навоз

Но после внесения этих удобрений необходимо обильно полить малину, чтобы питательные элементы, которые содержатся в них, быстрее добрались до корней.

Минеральные удобрения

Для улучшения урожая опытные дачники советуют подкармливать малиновые кусты аммиачной селитрой. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

Аммиачная селитра — три грамма

Вода — 15 грамм

Но перед подкормкой обязательно разрыхлите почву, и только после этого вылейте смесь на участок, где у вас растет малина.

Сухие дрожжи

Обычный кухонный ингредиент также считается довольно полезным для малины, но вносить его стоит не в чистом виде, а в формате смеси. Для ее приготовления вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Сухие дрожжи — один пакетик

Вода — одно ведро

Сахар — три столовые ложки

Чистая вода для разведения — пять частей

Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте смесь настаиваться, после чего разведите ее с чистой водой в соотношении один к пяти и полейте кусты малины.

Напомним, мы писали о том, какие сорта малины стоит посадить на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно обрезать малину, смородину и крыжовник весной.

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