Чем надо подкормить малину в мае 2025 — народные средства, советы дачникам

Чем стоит подкормить малину в мае 2025 — полезные удобрения
Каждый опытный дачник знает, что малина в период своего цветения особенно нуждается во внимании, в частности, ее стоит полить и обеспечить питательными элементами. Узнайте, чем стоит подкормить эти ягодные кустарники, чтобы потом они "отблагодарили" большим и сладким урожаем.
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В мае, когда малина цветет, необходимо уделить ей особое внимание, в частности, не только обрезать и обработать землю, но и подкормить кусты. Если на улице сухо, следует еженедельно поливать малиновые кусты десятью литрами воды. Так вы поможете малине выдерживать резкие изменения температуры.
Чтобы не испортить урожай этой ягоды, необходимо знать, чем именно нужно подкормить ягодные кустарники в мае.
Чем следует подкормить малину в мае этого года
Органические удобрения
В период цветения малиновые кусты больше всего нуждаются в питательных элементах. Поэтому в мае 2025 года стоит внести под ягодные кусты одно из таких удобрений, как:
- Перегной
- Перепревший конский навоз
- Перепревший коровий навоз
Но после внесения этих удобрений необходимо обильно полить малину, чтобы питательные элементы, которые содержатся в них, быстрее добрались до корней.
Минеральные удобрения
Для улучшения урожая опытные дачники советуют подкармливать малиновые кусты аммиачной селитрой. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Аммиачная селитра — три грамма
- Вода — 15 грамм
Но перед подкормкой обязательно разрыхлите почву, и только после этого вылейте смесь на участок, где у вас растет малина.
Сухие дрожжи
Обычный кухонный ингредиент также считается довольно полезным для малины, но вносить его стоит не в чистом виде, а в формате смеси. Для ее приготовления вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- Сухие дрожжи — один пакетик
- Вода — одно ведро
- Сахар — три столовые ложки
- Чистая вода для разведения — пять частей
Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте смесь настаиваться, после чего разведите ее с чистой водой в соотношении один к пяти и полейте кусты малины.
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