Що посадити біля малини для щедрого врожаю — три чудодійні рослини

Які рослини садити біля малини, щоб урожай був втричі більший
Малина — популярний кущ в Україні, який дарує надзвичайно солодкі ягоди. Але він має один великий мінус — агресивне розростання на ділянці. Без належного контролю коренева система малини може витісняти інші культури. Проте існують ефективні рослини, які стримують цей процес, одночасно підживлюючи ґрунт, відлякуючи шкідників і покращуючи врожайність.
Що найкраще посадити біля куща малини, щоб щороку мати фантастичний врожай, дізнавайтесь далі у нашій статті.
Які рослини посадити біля малини — три ідеальні сусіди
1. Щавель
Щавель — це не лише корисна зелень, а й надійний союзник для вашого малинника. Він виділяє речовини, що пригнічують розвиток коренів інших рослин, зокрема малини. Рекомендується висаджувати щавель щільною смугою не менше ніж 50 см завширшки по периметру ділянки. А щоб запобігти самостійному розростанню щавлю, своєчасно видаляйте квітконоси й регулярно прополюйте його посадки.
2. Квасоля
Квасоля — одна з найкращих рослин-компаньйонів для малини. Її запах відлякує деяких шкідників, а бактерії на коренях насичують ґрунт азотом, що стимулює розвиток зеленої маси замість кореневої системи. Завдяки цьому малина менше поширюється, але плодоносить активніше. Висаджуйте квасолю у міжряддях або по краях малинника для досягнення найкращого ефекту.
3. Метлюг
Метлюг — однорічна трава, яка на перший погляд здається бур’яном, але може бути корисною у малиннику. Його потужна коренева система поглинає багато поживних речовин, тим самим стримуючи ріст пагонів малини. Це дозволяє уникнути надмірного загущення насаджень і сприяє формуванню більших ягід.
Використовуйте метлюг з обережністю: контролюйте його кількість, аби не виснажити ґрунт повністю.
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