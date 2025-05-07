Що посадити біля малини для щедрого врожаю — три чудодійні рослини

Великі ягоди малини в руках. Фото: istockphoto.com

Малина — популярний кущ в Україні, який дарує надзвичайно солодкі ягоди. Але він має один великий мінус — агресивне розростання на ділянці. Без належного контролю коренева система малини може витісняти інші культури. Проте існують ефективні рослини, які стримують цей процес, одночасно підживлюючи ґрунт, відлякуючи шкідників і покращуючи врожайність.

Що найкраще посадити біля куща малини, щоб щороку мати фантастичний врожай, дізнавайтесь далі у нашій статті.

Реклама

Читайте також:

Які рослини посадити біля малини — три ідеальні сусіди

1. Щавель

Щавель — це не лише корисна зелень, а й надійний союзник для вашого малинника. Він виділяє речовини, що пригнічують розвиток коренів інших рослин, зокрема малини. Рекомендується висаджувати щавель щільною смугою не менше ніж 50 см завширшки по периметру ділянки. А щоб запобігти самостійному розростанню щавлю, своєчасно видаляйте квітконоси й регулярно прополюйте його посадки.

Молодий щавель на городі. Фото: istockphoto.com

2. Квасоля

Квасоля — одна з найкращих рослин-компаньйонів для малини. Її запах відлякує деяких шкідників, а бактерії на коренях насичують ґрунт азотом, що стимулює розвиток зеленої маси замість кореневої системи. Завдяки цьому малина менше поширюється, але плодоносить активніше. Висаджуйте квасолю у міжряддях або по краях малинника для досягнення найкращого ефекту.

Квасоля квітне на городі. Фото: istockphoto.com

3. Метлюг

Метлюг — однорічна трава, яка на перший погляд здається бур’яном, але може бути корисною у малиннику. Його потужна коренева система поглинає багато поживних речовин, тим самим стримуючи ріст пагонів малини. Це дозволяє уникнути надмірного загущення насаджень і сприяє формуванню більших ягід.

Використовуйте метлюг з обережністю: контролюйте його кількість, аби не виснажити ґрунт повністю.

Метлюг росте на городі. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, які сорти малини найсолодші.

Нагадаємо, ми писали, як доглядати за малиною під час цвітіння.

Також пропонуємо дізнатися, що робити з малиною після збору врожаю.