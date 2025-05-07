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Какие растения сажать возле малины, чтобы урожай был втрое больше

7 мая 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что посадить возле малины для щедрого урожая — три чудодейственных растения
Крупные ягоды малины в руках. Фото: istockphoto.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Малина — популярный кустарник в Украине, который дарит необычайно сладкие ягоды. Но он имеет один большой минус — агрессивное разрастание на участке. Без надлежащего контроля корневая система малины может вытеснять другие культуры. Однако существуют эффективные растения, которые сдерживают этот процесс, одновременно подпитывая почву, отпугивая вредителей и улучшая урожайность.

Что лучше всего посадить возле куста малины, чтобы ежегодно иметь фантастический урожай, узнавайте далее в нашей статье.

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Какие растения посадить возле малины — три идеальных соседа

1. Щавель

Щавель — это не только полезная зелень, но и надежный союзник для вашего малинника. Он выделяет вещества, подавляющие развитие корней других растений, в частности малины. Рекомендуется высаживать щавель плотной полосой не менее 50 см шириной по периметру участка. А чтобы предотвратить самостоятельное разрастание щавеля, своевременно удаляйте цветоносы и регулярно пропалывайте его посадки.

 

Какие растения посадить возле малины — щавель
Молодой щавель на огороде. Фото: istockphoto.com

2. Фасоль

Фасоль — одно из лучших растений-компаньонов для малины. Ее запах отпугивает некоторых вредителей, а бактерии на корнях насыщают почву азотом, что стимулирует развитие зеленой массы вместо корневой системы. Благодаря этому малина меньше распространяется, но плодоносит активнее. Высаживайте фасоль в междурядьях или по краям малинника для достижения наилучшего эффекта.

 

Какие растения посадить возле малины — фасоль
Фасоль цветет на огороде. Фото: istockphoto.com

3. Метлица

Метлица — однолетняя трава, которая на первый взгляд кажется сорняком, но может быть полезной в малиннике. Его мощная корневая система поглощает много питательных веществ, тем самым сдерживая рост побегов малины. Это позволяет избежать чрезмерного загущения насаждений и способствует формированию более крупных ягод.

Используйте метлицу с осторожностью: контролируйте его количество, чтобы не истощить почву полностью.

 

Какие растения посадить возле малины — метлица
Метлица растет на огороде. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие сорта малины самые сладкие.

Напомним, мы писали, как ухаживать за малиной во время цветения.

Также предлагаем узнать, что делать с малиной после сбора урожая.

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08:25 Пищевая токсикоинфекция — как уберечься

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