Что посадить возле малины для щедрого урожая — три чудодейственных растения

Какие растения сажать возле малины, чтобы урожай был втрое больше
Малина — популярный кустарник в Украине, который дарит необычайно сладкие ягоды. Но он имеет один большой минус — агрессивное разрастание на участке. Без надлежащего контроля корневая система малины может вытеснять другие культуры. Однако существуют эффективные растения, которые сдерживают этот процесс, одновременно подпитывая почву, отпугивая вредителей и улучшая урожайность.
Что лучше всего посадить возле куста малины, чтобы ежегодно иметь фантастический урожай, узнавайте далее в нашей статье.
Какие растения посадить возле малины — три идеальных соседа
1. Щавель
Щавель — это не только полезная зелень, но и надежный союзник для вашего малинника. Он выделяет вещества, подавляющие развитие корней других растений, в частности малины. Рекомендуется высаживать щавель плотной полосой не менее 50 см шириной по периметру участка. А чтобы предотвратить самостоятельное разрастание щавеля, своевременно удаляйте цветоносы и регулярно пропалывайте его посадки.
2. Фасоль
Фасоль — одно из лучших растений-компаньонов для малины. Ее запах отпугивает некоторых вредителей, а бактерии на корнях насыщают почву азотом, что стимулирует развитие зеленой массы вместо корневой системы. Благодаря этому малина меньше распространяется, но плодоносит активнее. Высаживайте фасоль в междурядьях или по краям малинника для достижения наилучшего эффекта.
3. Метлица
Метлица — однолетняя трава, которая на первый взгляд кажется сорняком, но может быть полезной в малиннике. Его мощная корневая система поглощает много питательных веществ, тем самым сдерживая рост побегов малины. Это позволяет избежать чрезмерного загущения насаждений и способствует формированию более крупных ягод.
Используйте метлицу с осторожностью: контролируйте его количество, чтобы не истощить почву полностью.
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