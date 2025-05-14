Коли садити картоплю на городі в травні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Людина, яка висаджує картоплю на городі. Фото: Freepik

Досвідчені дачники знають, що картоплю краще садити в травні, особливо, якщо у квітні було холодно, але для гарного врожаю треба знати, в які дні це варто робити. Дізнайтеся, коли потрібно висаджувати цей овоч на городі в останній весняний місяць згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли висаджувати картоплю в травні 2025 року за місячним календарем

Щоб гарантовано отримати великий і смачний врожай картоплі, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. У ньому вказані фази Місяця, від яких залежить ваш врожай. Так, згідно з цим календарем, картоплю краще садити в такі дні травня, як:

15-26 травня

28 травня

29 травня

30 травня

31 травня

Це періоди, коли Місяць перебуває у фазі спадання та зростання, щоб енергія була спрямована в коріння та прискорювала проростання бульб. Але головне в цьому питанні, щоб ґрунт прогрівся до десяти або 12 градусів тепла.

Врожай картоплі в руках. Фото: Potatoes

Як правильно садити картоплю

По-перше, потрібно обрати якісні бульби розміром з яйце і вагою від 50 до 100 грамів, на яких не буде пошкоджень. По-друге, за чотири-шість тижнів до посадки проростіть картоплю, поклавши її на яскраве місце, де температура повітря становитиме 12-16 градусів тепла.

Також перед посадкою варто обробити картоплю стимуляторами росту і засобами проти захворювань. Ще варто садити картоплю після гарбузів, бобових і капусти, а також підживлювати ґрунт компостом і добривами із вмістом калію і фосфору. Це потрібно робити для того, щоб покращити врожай картоплі на городі.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

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