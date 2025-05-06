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Як підживлювати картоплю деревним попелом для великого врожаю

6 травня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно підживлювати картоплю деревним попелом — корисні поради дачникам
Дачниця, яка посипає картоплю при посадці деревним попелом. Фото: DRAN.sk
Христина Кучугурна - Редактор

Деревний попіл — це натуральне і водночас бюджетне добриво, яке покращує врожай багатьох культур, зокрема і картоплі, але не всі вміють ним правильно підживлювати. Досвідчені дачники розповіли, коли і як правильно вносити це добриво, щоб картопля виросла великою і здоровою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників не користуються хімічними засобами, а удобрюють рослини на городі саме деревним попелом. Річ у тім, що цей засіб не тільки живить землю, а й відновлює природну родючість ґрунту на городі. А ще він може зекономити ваші гроші.

Якщо ви збираєтеся підживити цим добривом свою картоплю на городі, дізнайтеся, коли це робити і як його правильно вносити. 

Картошка
Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Як удобрювати картоплю деревним попелом

Щоб правильно підживити картоплю, при посадці покладіть в кожну лунку по дві-три жмені деревного попелу, але ретельно перемішайте його з ґрунтом. Щоб комплексно підживити молоді рослини, змішайте попіл з компостом або перегноєм.

Якщо ви хочете покращити родючість ґрунту і захистити картоплю від різних шкідників, які нищать її врожай, підсипайте деревний попіл між рядами в процесі вирощування. 

Пепел
Деревний попіл у відрі. Фото: Pinterest

Чим деревний попіл корисний для картоплі

До складу деревного попелу входять елементи, які вважаються корисними для картоплі, — це калій, магній і кальцій. Це добриво має лужні властивості, тому знижує рівень кислотності ґрунту і таким чином створює гарні умови для розвитку картоплин. До того ж попіл діє як природний антисептик, захищаючи картоплю від захворювань, зокрема, від фітофторозу.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити картоплю на городі під час посадки. 

Раніше ми розповідали про те, чому потрібно обрізати бадилля картоплі перед збором врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити картоплю на городі від колорадських жуків.

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