Як правильно підживлювати картоплю деревним попелом — корисні поради дачникам

Дачниця, яка посипає картоплю при посадці деревним попелом. Фото: DRAN.sk

Деревний попіл — це натуральне і водночас бюджетне добриво, яке покращує врожай багатьох культур, зокрема і картоплі, але не всі вміють ним правильно підживлювати. Досвідчені дачники розповіли, коли і як правильно вносити це добриво, щоб картопля виросла великою і здоровою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників не користуються хімічними засобами, а удобрюють рослини на городі саме деревним попелом. Річ у тім, що цей засіб не тільки живить землю, а й відновлює природну родючість ґрунту на городі. А ще він може зекономити ваші гроші.

Якщо ви збираєтеся підживити цим добривом свою картоплю на городі, дізнайтеся, коли це робити і як його правильно вносити.

Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Як удобрювати картоплю деревним попелом

Щоб правильно підживити картоплю, при посадці покладіть в кожну лунку по дві-три жмені деревного попелу, але ретельно перемішайте його з ґрунтом. Щоб комплексно підживити молоді рослини, змішайте попіл з компостом або перегноєм.

Якщо ви хочете покращити родючість ґрунту і захистити картоплю від різних шкідників, які нищать її врожай, підсипайте деревний попіл між рядами в процесі вирощування.

Деревний попіл у відрі. Фото: Pinterest

Чим деревний попіл корисний для картоплі

До складу деревного попелу входять елементи, які вважаються корисними для картоплі, — це калій, магній і кальцій. Це добриво має лужні властивості, тому знижує рівень кислотності ґрунту і таким чином створює гарні умови для розвитку картоплин. До того ж попіл діє як природний антисептик, захищаючи картоплю від захворювань, зокрема, від фітофторозу.

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