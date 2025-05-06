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Как подкармливать картошку древесной золой для большого урожая

6 мая 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно подкармливать картошку древесной золой — полезные советы дачникам
Дачница, которая посыпает картошку при посадке древесной золой. Фото: DRAN.sk
Кристина Кучугурная - Редактор

Древесная зола — это натуральное и, в то же время, бюджетное удобрение, которое улучшает урожай многих культур, в том числе, и картошки, но не все умеют ею правильно подкармливать. Опытные дачники рассказали, когда и как правильно вносить это удобрение, чтобы картошка выросла большой и здоровой.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие дачники не пользуются химическими средствами, а удобряют растения на огороде именно древесной золой. Дело в том, что это средство не только питает землю, но и восстанавливает естественное плодородие почвы на огороде. А еще оно может сэкономить ваши деньги.

Если вы собираетесь подкормить этим удобрением свою картошку на огороде, узнайте, когда это делать и как его правильно вносить.

Картошка
Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Как удобрять картофель древесной золой

Чтобы правильно подкормить картофель, при посадке положите в каждую лунку по две-три горсти древесной золы, но тщательно перемешайте ее с почвой. Чтобы комплексно подкормить молодые растения, смешайте золу с компостом или перегноем.

Если вы хотите улучшить плодородие почвы и защитить картофель от различных вредителей, которые уничтожают его урожай, подсыпайте древесную золу между рядами в процессе выращивания.

Пепел
Древесная зола в ведре. Фото: Pinterest

Чем древесная зола полезна для картофеля

В состав древесной золы входят элементы, которые считаются полезными для картошки, — это калий, магний и кальций. Это удобрение обладает щелочными свойствами, поэтому снижает уровень кислотности почвы и таким образом создает хорошие условия для развития картофелин. К тому же, зола действует как природный антисептик, защищая картофель от заболеваний, в частности, от фитофтороза.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить картофель на огороде во время посадки.

Ранее мы рассказывали о том, почему нужно обрезать ботву картофеля перед сбором урожая.

Также мы сообщали о том, как можно защитить картофель на огороде от колорадских жуков.

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