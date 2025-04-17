Як зрізати бадилля картоплі перед збором врожаю на городі — навіщо це, поради дачникам

Людина, яка викопує врожай картоплі на городі. Фото: Potatoes

Деякі дачники перед викопуванням картоплі на городі обрізають її бадилля, але для чого це насправді потрібно робити, знають далеко не всі. Дізнайтеся, навіщо обов’язково треба видаляти бадилля цього овоча перед збором врожаю на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Навіщо обрізати бадилля картоплі перед викопуванням

Дачники з досвідом кажуть, що мінлива погода може зіпсувати рослину і спровокувати ризик розвитку такого серйозного захворювання, як фітофтороз. Тому картоплю потрібно звільнити від більшої частини бадилля, щоб зменшити ризик виникнення захворювань і прискорити процес дозрівання картоплі.

Але робити це досвідчені дачники рекомендують за кілька тижнів до викопування картоплі на городі.

Процес викопування картоплі на городі. Фото: Pinterest

Коли потрібно зрізати бадилля картоплі

Терміни збору врожаю картоплі залежать від сортів, які ви посадили на своєму городі. Тому краще орієнтуватися на те, коли саме ви хочете викопувати картоплю на городі. Обрізати бадилля потрібно десь за десять днів до моменту остаточного збору врожаю.

Перш, ніж обрізати бадилля, простежте за тим, щоб воно не було зеленим і свіжим. Якщо воно ще в силі, це означає, що коренеплоди ще не дозріли, тому краще залишити картоплю в землі ще на якийсь час до її повного дозрівання.

Процедура зрізання бадилля картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Як правильно обрізати бадилля картоплі

Щоб не нашкодити своєму врожаю картоплі та не викопати потім гнилі коренеплоди, необхідно розуміти, наскільки потрібно вкорочувати бадилля. Якщо ви правильно розрахуєте період дозрівання картоплі, її бадилля потрібно зрізати на 15 сантиметрів.

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