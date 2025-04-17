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Обязательно срежьте ботву картошки перед выкапыванием — зачем

17 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как срезать ботву картошки перед сбором урожая на огороде — зачем это, советы дачникам
Человек, который выкапывает урожай картофеля на огороде. Фото: Potatoes
Кристина Кучугурная - Редактор

Некоторые дачники перед выкапыванием картофеля на огороде обрезают его ботву, но для чего это на самом деле нужно делать, знают далеко не все. Узнайте, зачем обязательно надо удалять ботву этого овоща перед сбором урожая на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Зачем обрезать ботву картофеля перед выкапыванием

Дачники с опытом говорят, что переменчивая погода может испортить растение и спровоцировать риск развития такого серьезного заболевания, как фитофтороз. Поэтому картофель нужно освободить от большей части ботвы, чтобы уменьшить риск возникновения заболеваний и ускорить процесс созревания картофеля.

Но делать это опытные дачники рекомендуют за несколько недель до выкапывания картофеля на огороде.

Выкопанная картошка
Процесс выкапывания картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Когда нужно срезать ботву картофеля

Сроки сбора урожая картофеля зависят от сортов, которые вы посадили на своем огороде. Поэтому лучше ориентироваться на то, когда именно вы хотите выкапывать картофель на огороде. Обрезать ботву нужно где-то за десять дней до момента окончательного сбора урожая.

Прежде, чем обрезать ботву, проследите за тем, чтобы она не была зеленой и свежей. Если она еще в силе, это означает, что корнеплоды еще не созрели, поэтому лучше оставить картофель в земле еще на какое-то время до его полного созревания.

Ботва картошки
Процедура срезания ботвы картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Как правильно обрезать ботву картофеля

Чтобы не навредить своему урожаю картофеля и не выкопать потом гнилые корнеплоды, необходимо понимать, насколько нужно укорачивать ботву. Если вы правильно рассчитаете период созревания картофеля, его ботву нужно срезать на 15 сантиметров.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкармливать картофель на огороде во время посадки.

Ранее мы рассказывали о том, почему картофель не прорастает после посадки и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить хороший картофель без огорода.

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17:30 Украина получила от Германии новую военную помощь — перечень

17:17 Вербовка одесских детей со стороны РФ продолжается

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

17:16 Дворцу "Украина" 55 лет — малоизвестные факты о памятнике истории

17:09 На Киевщине экс-глава райгосадминистрации помогал уклонистам

17:09 Нападение на журналиста в Киеве — появились новые детали

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