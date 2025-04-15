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Коли краще садити картоплю — до Великодня чи після

15 квітня 2025 07:32
Валентина Осадча - Редактор
Коли садити картоплю у квітні — до чи після Великодня — поради городникам
Жінка садить картоплю на городі. Фото: shutterstock.com
Валентина Осадча - Редактор

Посадка картоплі — це найвідповідальніше завдання для кожного городника. Якщо посадити бульби занадто рано, вона може постраждати від весняних заморозків. А якщо запізнитися — вона не встигне визріти та більше страждатиме від посухи та шкідників. Тож, час посадки надзвичайно важливий. 

Щороку українські городники постають перед питанням — коли краще садити картоплю — до Великодня чи після свята? Найкращими термінами посадки картоплі та порадами для щедрого врожаю поділилися "Добрі новини". 

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Коли садити картоплю — погодні умови 

У 2025 році українці відзначатимуть велике свято Воскресіння Христове або Великдень 20 квітня, тому питання "садити до чи після свята" актуальне як ніколи.

Як зазначають фахівці, головним критерієм для висадки картоплі є температура ґрунту — земля повинна прогрітися від +8 до +12°C на глибину 10-15 см. Крім того, температура повітря вдень має бути від +15 до +20°C вдень, а нічних заморозків вже бути не повинно. 

У день посадки має бути сонячна безвітряна погода. Добре садити картоплю через 1–2 дні після легкого дощу, коли ґрунт злегка вологий, але не липкий — такий стан ідеально підходить для укорінення.

Садівники радять такі терміни посадки для різних регіонів України: 

  • Південні регіони — середина або кінець квітня;
  • Центральна Україна — кінець квітня або початок травня;
  • Північні області та гірські райони — середина травня. 

 

Коли садити картоплю — погодні умови
Посадка картоплі навесні. Фото: shutterstock.com

Коли садити картоплю — до чи після Великодня

Відповідно до церковних настанов, у Страсний тиждень, як і у сам день Великодня працювати на землі не рекомендується — адже це час духовного очищення та родинного єднання. 

Водночас за народними прикметами, садити картоплю можна у Чистий четвер, перед Великоднем. Вважається, що посаджена у цей час бульба буде гарно рости та буде захищена від шкідників. 

Якщо у Чистий четвер ви не встигаєте посадити картоплю, то варто перенести цей захід вже на тиждень після свята, аби не порушити спокій Великоднього дня.

Раніше ми розповідали, що можна посадити на городі у Чистий четвер, щоб отримати фантастичний врожай. 

Нагадаємо, також ми писали, що не можна садити на городі в Страсний тиждень. 

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