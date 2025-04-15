Коли садити картоплю у квітні — до чи після Великодня — поради городникам

Жінка садить картоплю на городі. Фото: shutterstock.com

Посадка картоплі — це найвідповідальніше завдання для кожного городника. Якщо посадити бульби занадто рано, вона може постраждати від весняних заморозків. А якщо запізнитися — вона не встигне визріти та більше страждатиме від посухи та шкідників. Тож, час посадки надзвичайно важливий.

Щороку українські городники постають перед питанням — коли краще садити картоплю — до Великодня чи після свята? Найкращими термінами посадки картоплі та порадами для щедрого врожаю поділилися "Добрі новини".

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У 2025 році українці відзначатимуть велике свято Воскресіння Христове або Великдень 20 квітня, тому питання "садити до чи після свята" актуальне як ніколи.

Як зазначають фахівці, головним критерієм для висадки картоплі є температура ґрунту — земля повинна прогрітися від +8 до +12°C на глибину 10-15 см. Крім того, температура повітря вдень має бути від +15 до +20°C вдень, а нічних заморозків вже бути не повинно.

У день посадки має бути сонячна безвітряна погода. Добре садити картоплю через 1–2 дні після легкого дощу, коли ґрунт злегка вологий, але не липкий — такий стан ідеально підходить для укорінення.

Садівники радять такі терміни посадки для різних регіонів України:

Південні регіони — середина або кінець квітня;

Центральна Україна — кінець квітня або початок травня;

Північні області та гірські райони — середина травня.

Посадка картоплі навесні. Фото: shutterstock.com

Коли садити картоплю — до чи після Великодня

Відповідно до церковних настанов, у Страсний тиждень, як і у сам день Великодня працювати на землі не рекомендується — адже це час духовного очищення та родинного єднання.

Водночас за народними прикметами, садити картоплю можна у Чистий четвер, перед Великоднем. Вважається, що посаджена у цей час бульба буде гарно рости та буде захищена від шкідників.

Якщо у Чистий четвер ви не встигаєте посадити картоплю, то варто перенести цей захід вже на тиждень після свята, аби не порушити спокій Великоднього дня.

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