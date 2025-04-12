Чистий четвер 2025 — що слід посадити на городі 17 квітня обов'язково

Що можна посадити на городі у Чистий четвер для щедрого врожаю
Чистий четвер 2025 року припадає на 17 квітня — це особливий день у церковному календарі, коли заведено прибирати та готуватися до Великодня. Також він вважається сприятливим для садово-городніх робіт. З давніх-давен в народі вірили, що все, посаджене в цей час дасть багатий врожай. Недарма існує приказка: "На городі добре садити в Чистий четвер — все буде чисте", тобто без хвороб, шкідників та бур'янів.
Що варто посадити у Великий четвер, 17 квітня, щоб врожай був багатий та які ще садово-городні роботи варто провести, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.
Що садити в Чистий четвер 17 квітня 2025 року
За народними прикметами, усе посіяне та посаджене у Чистий четвер буде благословенним на щедрий врожай. Найкраще у цей день садити такі культури:
- Картопля — бульби виростуть великими, смачними та гарно зберігатимуться. У цей період культура гарно прийметься в центральних та східних регіонах України.
- Морква — чудово підходить для посіву в середині квітня. Стежте за погодою та підготуйте ґрунт.
- Зелень (петрушка, кріп, шпинат, рукола) — швидко проросте, буде соковитим та сповненим вітамінів. Можна сіяти як у відкритий ґрунт, так і в теплиці.
- Кукурудза — варто висівати на добре освітлених ділянках.
- Часник — краще садити саме в середині квітня. Для кращого результату можна попередньо замочити зубчики у розчині марганцівки.
- Огірки — якщо тепла весна — можна висівати насіння у відкритий ґрунт, в іншому випадку у парник. Також дозволено сіяти на розсаду.
- Томати (на розсаду) — один із найкращих моментів для посіву томатів на розсаду. Пізніше їх можна буде пересадити у відкритий ґрунт або теплицю.
- Капуста (на розсаду) — можна сіяти як білокачанну, так і кольорову або броколі. Вважається, що посіяна в Чистий четвер капуста росте міцною і стійкою до хвороб.
- Гарбузи, кабачки, патисони — при сприятливій температурі легко приживаються.
Що ще можна робити в Чистий четвер на городі
У Чистий четвер окрім посіву та посадки корисно проводити й інші садово-городні роботи:
- Заготівля насіння — дозволено готувати насіння до посіву — замочувати, пророщувати.
- Підготовка ґрунту — перекопування, внесення органічних добрив, мульчування.
- Удобрення рослин — можна підживити вже наявні посадки компостом або золою.
- Пересадка квітів як у саду, так і кімнатні рослини.
Важливо: усі роботи на городі варто завершити до кінця дня, адже вже у п'ятницю, 18 квітня — Страсну п'ятницю, забороняється будь-яка фізична праця, зокрема на землі.
Раніше ми писали, що не можна садити на городі в Страсний тиждень.
Також ділимося з вами, коли категорично не можна працювати у саду та на городі за місячним календарем на квітень 2025 року.
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