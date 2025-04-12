Чистий четвер 2025 — що слід посадити на городі 17 квітня обов'язково

Городниця садить розсаду у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Чистий четвер 2025 року припадає на 17 квітня — це особливий день у церковному календарі, коли заведено прибирати та готуватися до Великодня. Також він вважається сприятливим для садово-городніх робіт. З давніх-давен в народі вірили, що все, посаджене в цей час дасть багатий врожай. Недарма існує приказка: "На городі добре садити в Чистий четвер — все буде чисте", тобто без хвороб, шкідників та бур'янів.

Що варто посадити у Великий четвер, 17 квітня, щоб врожай був багатий та які ще садово-городні роботи варто провести, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Що садити в Чистий четвер 17 квітня 2025 року

За народними прикметами, усе посіяне та посаджене у Чистий четвер буде благословенним на щедрий врожай. Найкраще у цей день садити такі культури:

Картопля — бульби виростуть великими, смачними та гарно зберігатимуться. У цей період культура гарно прийметься в центральних та східних регіонах України. Морква — чудово підходить для посіву в середині квітня. Стежте за погодою та підготуйте ґрунт. Зелень (петрушка, кріп, шпинат, рукола) — швидко проросте, буде соковитим та сповненим вітамінів. Можна сіяти як у відкритий ґрунт, так і в теплиці. Кукурудза — варто висівати на добре освітлених ділянках. Часник — краще садити саме в середині квітня. Для кращого результату можна попередньо замочити зубчики у розчині марганцівки. Огірки — якщо тепла весна — можна висівати насіння у відкритий ґрунт, в іншому випадку у парник. Також дозволено сіяти на розсаду. Томати (на розсаду) — один із найкращих моментів для посіву томатів на розсаду. Пізніше їх можна буде пересадити у відкритий ґрунт або теплицю. Капуста (на розсаду) — можна сіяти як білокачанну, так і кольорову або броколі. Вважається, що посіяна в Чистий четвер капуста росте міцною і стійкою до хвороб. Гарбузи, кабачки, патисони — при сприятливій температурі легко приживаються.

Городник садить розсаду на городі. Фото: istockphoto.com

Що ще можна робити в Чистий четвер на городі

У Чистий четвер окрім посіву та посадки корисно проводити й інші садово-городні роботи:

Заготівля насіння — дозволено готувати насіння до посіву — замочувати, пророщувати. Підготовка ґрунту — перекопування, внесення органічних добрив, мульчування. Удобрення рослин — можна підживити вже наявні посадки компостом або золою. Пересадка квітів як у саду, так і кімнатні рослини.

Важливо: усі роботи на городі варто завершити до кінця дня, адже вже у п'ятницю, 18 квітня — Страсну п'ятницю, забороняється будь-яка фізична праця, зокрема на землі.

Раніше ми писали, що не можна садити на городі в Страсний тиждень.

Також ділимося з вами, коли категорично не можна працювати у саду та на городі за місячним календарем на квітень 2025 року.