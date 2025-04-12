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Что можно посадить на огороде в Чистый четверг для щедрого урожая

12 апреля 2025 07:32
Валентина Осадчая - Редактор
Чистый четверг 2025 — что следует посадить на огороде 17 апреля обязательно
Огородница сажает рассаду в открытый грунт. Фото: depositphotos.com
Валентина Осадчая - Редактор

Чистый четверг 2025 года приходится на 17 апреля — это особый день в церковном календаре, когда принято убирать и готовиться к Пасхе. Также он считается благоприятным для садово-огородных работ. Издавна в народе верили, что все, посаженное в это время даст богатый урожай. Недаром существует поговорка: "На огороде хорошо сажать в Чистый четверг — все будет чистое", то есть без болезней, вредителей и сорняков.

Что стоит посадить в Великий четверг, 17 апреля, чтобы урожай был богатый и какие еще садово-огородные работы стоит провести, узнавайте далее в нашем материале.

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Что сажать в Чистый четверг 17 апреля 2025 года

По народным приметам, все посеянное и посаженное в Чистый четверг будет благословенным на щедрый урожай. Лучше всего в этот день сажать такие культуры:

  1. Картофель — клубни вырастут большими, вкусными и будут хорошо храниться. В этот период культура хорошо примется в центральных и восточных регионах Украины.
  2. Морковь — прекрасно подходит для посева в середине апреля. Следите за погодой и подготовьте почву.
  3. Зелень (петрушка, укроп, шпинат, руккола) — быстро прорастет, будет сочной и полной витаминов. Можно сеять как в открытый грунт, так и в теплицы.
  4. Кукуруза — стоит высевать на хорошо освещенных участках.
  5. Чеснок — лучше сажать именно в середине апреля. Для лучшего результата можно предварительно замочить зубчики в растворе марганцовки.
  6. Огурцы — если теплая весна — можно высевать семена в открытый грунт, в противном случае в парник. Также разрешено сеять на рассаду.
  7. Томаты (на рассаду) — один из лучших моментов для посева томатов на рассаду. Позже их можно будет пересадить в открытый грунт или теплицу.
  8. Капуста (на рассаду) — можно сеять как белокочанную, так и цветную или брокколи. Считается, что посеянная в Чистый четверг капуста растет крепкой и устойчивой к болезням.
  9. Тыквы, кабачки, патиссоны — при благоприятной температуре легко приживаются.

 

Что сажать в Чистый четверг 17 апреля 2025 года
Огородник сажает рассаду на огороде. Фото: istockphoto.com

Что еще можно делать в Чистый четверг на огороде

В Чистый четверг кроме посева и посадки полезно проводить и другие садово-огородные работы:

  1. Заготовка семян — разрешено готовить семена к посеву — замачивать, проращивать.
  2. Подготовка почвы — перекопка, внесение органических удобрений, мульчирование.
  3. Удобрение растений — можно подкормить уже имеющиеся посадки компостом или золой.
  4. Пересадка цветов как в саду, так и комнатные растения.

Важно: все работы на огороде стоит завершить до конца дня, ведь уже в пятницу, 18 апреля — Страстную пятницу, запрещается любой физический труд, в частности на земле.

Ранее мы писали, что нельзя сажать на огороде в Страстную неделю.

Также делимся с вами, когда категорически нельзя работать в саду и на огороде по лунному календарю на апрель 2025 года.

овощи растения советы огород Чистый четверг праздник
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08:12 Зарплата, премия, матпомощь — сколько получают чиновники КГГА

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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