Чистый четверг 2025 — что следует посадить на огороде 17 апреля обязательно

Огородница сажает рассаду в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Чистый четверг 2025 года приходится на 17 апреля — это особый день в церковном календаре, когда принято убирать и готовиться к Пасхе. Также он считается благоприятным для садово-огородных работ. Издавна в народе верили, что все, посаженное в это время даст богатый урожай. Недаром существует поговорка: "На огороде хорошо сажать в Чистый четверг — все будет чистое", то есть без болезней, вредителей и сорняков.

Что стоит посадить в Великий четверг, 17 апреля, чтобы урожай был богатый и какие еще садово-огородные работы стоит провести, узнавайте далее в нашем материале.

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Что сажать в Чистый четверг 17 апреля 2025 года

По народным приметам, все посеянное и посаженное в Чистый четверг будет благословенным на щедрый урожай. Лучше всего в этот день сажать такие культуры:

Картофель — клубни вырастут большими, вкусными и будут хорошо храниться. В этот период культура хорошо примется в центральных и восточных регионах Украины. Морковь — прекрасно подходит для посева в середине апреля. Следите за погодой и подготовьте почву. Зелень (петрушка, укроп, шпинат, руккола) — быстро прорастет, будет сочной и полной витаминов. Можно сеять как в открытый грунт, так и в теплицы. Кукуруза — стоит высевать на хорошо освещенных участках. Чеснок — лучше сажать именно в середине апреля. Для лучшего результата можно предварительно замочить зубчики в растворе марганцовки. Огурцы — если теплая весна — можно высевать семена в открытый грунт, в противном случае в парник. Также разрешено сеять на рассаду. Томаты (на рассаду) — один из лучших моментов для посева томатов на рассаду. Позже их можно будет пересадить в открытый грунт или теплицу. Капуста (на рассаду) — можно сеять как белокочанную, так и цветную или брокколи. Считается, что посеянная в Чистый четверг капуста растет крепкой и устойчивой к болезням. Тыквы, кабачки, патиссоны — при благоприятной температуре легко приживаются.

Огородник сажает рассаду на огороде. Фото: istockphoto.com

Что еще можно делать в Чистый четверг на огороде

В Чистый четверг кроме посева и посадки полезно проводить и другие садово-огородные работы:

Заготовка семян — разрешено готовить семена к посеву — замачивать, проращивать. Подготовка почвы — перекопка, внесение органических удобрений, мульчирование. Удобрение растений — можно подкормить уже имеющиеся посадки компостом или золой. Пересадка цветов как в саду, так и комнатные растения.

Важно: все работы на огороде стоит завершить до конца дня, ведь уже в пятницу, 18 апреля — Страстную пятницу, запрещается любой физический труд, в частности на земле.

Ранее мы писали, что нельзя сажать на огороде в Страстную неделю.

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