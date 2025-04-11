Страсний тиждень 2025 — що категорично не можна садити на городі у цей період

Садівник висаджує рослину на ділянці. Фото: istockphoto.com

Страсний тиждень — особливий період перед Великоднем для кожного вірянина в Україні. Він розпочнеться у понеділок, 14 квітня, та завершиться у неділю, 20 квітня, самим Великоднем. У цей час православні християни дотримуються посту та певних обмежень, щоб духовно підготуватися до великого свята. У цей період тісно переплелися церковні традиції та народні вірування. Зокрема багато садівників та городників вірять, що є дати у які можна займатися рослинами, а є ті, які врожаю не принесуть. Щобільше, далеко не всі культури можна висаджувати.

Що категорично не можна садити на городі у Страсний тиждень та що варто знати, щоб врожай цього року приємно здивував, читайте далі у нашій статті.

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Робота на городі та в саду у Великий понеділок

У понеділок, 14 квітня, розпочинається Страсний тиждень. Це день, коли варто зосередитись на духовному, тому городникам рекомендується утриматися від висадки нових культур. За народними повір'ями, посаджене цього дня плодів не дасть.

Робота на городі та в саду у Великий вівторок

У вівторок можна розпушити землю, видалити бур'яни та приготувати грядки до посіву або висадки. Однак не варто садити нові культури.

Робота на городі та в саду у Велику середу

У середу теж не варто проводити городні роботи, особливо саджати нові культури. Цей день придатний для того, щоб забезпечити чистоту і порядок, які, за віруванням, позитивно впливають на майбутній врожай. Можна прибрати ділянку в саду або двір.

Робота на городі та в саду у Чистий четвер — день родючості

За народними традиціями саме Чистий четвер — найсприятливіший день для посадки овочів та інших культур. На городі дозволено висаджувати картоплю, буряк, моркву, цибулю, зелень та інші овочі. Особливо сприятливо садити культури, які ростуть у землі — вони "вбирають чистоту дня".

Городник висаджує розсаду у ґрунт. Фото: shutterstock.com

Робота на городі та в саду у Страсну п'ятницю — день суворих обмежень

Цей день вважається найсуворішим у всьому тижні. Категорично забороняється працювати на землі, щось садити або навіть копатися в ґрунті, адже вважається, що посіяне цього дня "не прийметься" і врожаю не буде.

Робота на городі та в саду у Велику суботу

Хоча це вже передвеликодній день, садити рослини не рекомендується. Можна зайнятися легкими роботами — наприклад, полити раніше висаджене, вирівняти грядки або підготувати насіння на майбутнє. Саджати щось нове — небажано.

Робота на городі та в саду у Великдень

У неділю православні християни святкують Воскресіння Христове. Це день радості, молитви та сімейного тепла. Робота в полі або на городі в цей день заборонена. Вважається, що той, хто працює у святу неділю, "відвертає благословення з дому".

Жінка працює на городі. Фото: shutterstock.com

Які культури не можна садити у Страсний тиждень

В усі дні, окрім Чистого четверга, особливо небажано висаджувати такі культури:

томати, баклажани, перець — можуть "не прижитися";

капуста — буде погано рости та хворітиме;

гарбузові культури — сіянці можуть бути слабкими;

квасоля, горох — рослини можуть так і не прорости.

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