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Чи можна виходити на город у Вербну неділю — що не можна робити

10 квітня 2025 19:24
Валентина Осадча - Редактор
Вербна неділя 2025 — чи можна працювати на городі та в саду у свято 13 квітня
Жінки працюють на городі. Фото: freepik.com
Валентина Осадча - Редактор

Весна — гаряча пора для садівників та городників. Розпочинається активний сезон посадок городніх та садових культур, підживлення ґрунту, обробки дерев і догляду за розсадою. Проте вже 13 квітня українці зустрінуть велике православне свято Вербну неділю. Тож не дивно, що виникає запитання — чи дозволено у цю дату працювати з рослинами.

Ділимося з вами корисними порадами, які допоможуть ухвалити зважене рішення у свято 13 квітня 2025 року.

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Що каже церква про роботу на городі та в саду у Вербну неділю

Священнослужителі наголошують, що прямої заборони на фізичну працю, включно з садово-городніми роботами на Вербну неділю не існує. Однак цей день варто присвятити духовному — відвідати службу, помолитись, побути з родиною.

Практична порада від церковнослужителів: якщо все ж потрібно щось зробити по господарству — спочатку приділіть час Богу, а вже потім роботі на землі.

 

Що каже церква про роботу на городі та в саду у Вербну неділю
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Чому наші предки уникали роботи на землі у Вербну неділю — народні прикмети

У народі вважалося, що все, посаджене у Вербну неділю, "піде в бадилля", тобто дасть багато зелені, але мало плодів. Звідси й приказка: "Посадиш город на Вербну неділю — великих врожаїв не очікуй". Особливо це стосується картоплі — мовляв, вона буде водянистою та погано зберігатиметься.

 

Чому наші предки уникали роботи на землі у Вербну неділю — народні прикмети
Городник перекопує ґрунт. Фото: freepik.com

Робота в саду та на городі у Вербну неділю — що кажуть агрономи

Фахівці з аграрної справи радять орієнтуватися не на забобони, а на погодні умови та стан ґрунту. Якщо температура повітря стабільно плюсова, земля достатньо прогріта, а погода безвітряна — цілком можливо виконати заплановані роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що слід встигнути посадити на городі до Вербної неділі. 

Також ми розповідали, що категорично не можна робити на городі після дощу.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

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