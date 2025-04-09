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Вербна неділя 2025 — як правильно вітатися у велике свято

9 квітня 2025 07:03
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор
Як правильно вітатися у Вербну неділю — українські традиції
Жінки вітаються на Вербну неділю. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор

Вербна неділя — одне з найбільших православних свят, яке означає вхід Ісуса Христа в Єрусалим напередодні його надлюдських страждань та смерті на Голгофі. У цю дату українські віряни традиційно відвідують святкове богослужіння та освячують гілочки верби. В Україні склалося й чимало інших традицій, зокрема особливе вітання.

Як правильно вітатися у Вербну неділю, пише "Освіта 24".

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Традиційне вітання на Вербну неділю — яке воно

Так, традиційним привітанням у свято є "Слава Ісусу Христу". На це є три варіанти відповіді:

  • "Навіки-віків! Амінь";
  • "Слава навіки Богу!";
  • "Слава навіки!".

 

Як привітати з Вербною неділею — українські традиції
Бабуся з вербою хреститься. Фото: pomisna.info

Як привітати з Вербною неділею — українські традиції

Як вже згадувалося вище, на Вербну неділю заведено освячувати вербу у храмі. Після церкви віряни зустрічаються з рідними, близькими, друзями й вітають один одного зі святом.

Привітання супроводжується особливим обрядом: освяченими гілочками верби слід легенько бити одного та промовляти "Не я б'ю — верба б'є, віднині за тиждень Великдень". У західних регіонах цю примовку використовують і для вітання.

 

Як правильно вітатися у Вербну неділю — українські традиції
Букет з гілочок верби. Фото: pmg.ua

Існують й інші її варіації. Їх наводить етнограф Галина Олійник:

  • "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко".
  • "Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є — не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень (галицьке вітання)".
  • "Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля".
  • "Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є — не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка".

Варто додати, що традиція "бити" один одного вербою надзвичайно давня. На жаль, історики та культурологи не можуть відповісти, коли саме вона з'явилась. Та є припущення, що ще за часів язичництва, адже в народах існувало свято присвячене вербі.

Вважається, що символічне легке побиття вербою повинно передати всі властивості та якості рослини людині — дитина швидко виросте, як верба, і буде здоровою, а дорослий стане сильним й не хворітиме.

 

Раніше ми писали, чому українці святять вербу у Вербну неділю.

Нагадаємо, також ми розповідали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.

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