Як правильно вітатися у Вербну неділю — українські традиції

Вербна неділя 2025 — як правильно вітатися у велике свято
Вербна неділя — одне з найбільших православних свят, яке означає вхід Ісуса Христа в Єрусалим напередодні його надлюдських страждань та смерті на Голгофі. У цю дату українські віряни традиційно відвідують святкове богослужіння та освячують гілочки верби. В Україні склалося й чимало інших традицій, зокрема особливе вітання.
Як правильно вітатися у Вербну неділю, пише "Освіта 24".
Традиційне вітання на Вербну неділю — яке воно
Так, традиційним привітанням у свято є "Слава Ісусу Христу". На це є три варіанти відповіді:
- "Навіки-віків! Амінь";
- "Слава навіки Богу!";
- "Слава навіки!".
Як привітати з Вербною неділею — українські традиції
Як вже згадувалося вище, на Вербну неділю заведено освячувати вербу у храмі. Після церкви віряни зустрічаються з рідними, близькими, друзями й вітають один одного зі святом.
Привітання супроводжується особливим обрядом: освяченими гілочками верби слід легенько бити одного та промовляти "Не я б'ю — верба б'є, віднині за тиждень Великдень". У західних регіонах цю примовку використовують і для вітання.
Існують й інші її варіації. Їх наводить етнограф Галина Олійник:
- "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко".
- "Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є — не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень (галицьке вітання)".
- "Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля".
- "Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є — не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка".
Варто додати, що традиція "бити" один одного вербою надзвичайно давня. На жаль, історики та культурологи не можуть відповісти, коли саме вона з'явилась. Та є припущення, що ще за часів язичництва, адже в народах існувало свято присвячене вербі.
Вважається, що символічне легке побиття вербою повинно передати всі властивості та якості рослини людині — дитина швидко виросте, як верба, і буде здоровою, а дорослий стане сильним й не хворітиме.
Раніше ми писали, чому українці святять вербу у Вербну неділю.
Нагадаємо, також ми розповідали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.
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