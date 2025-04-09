Навіщо святити вербу у Вербну неділю 2025 року — народні прикмети

Святкування Вербної неділі в церкві в Києві в 2023 році. Фото: Суспільне Культура

Цього року 13 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, з якої починається Страсний тиждень, а 20 числа — Великдень. Цього дня в народі заведено святити вербу, і багато хто досі не розуміє, навіщо це роблять, тому ми розповідаємо, з якою метою люди займаються цим.

Новини.LIVE пояснює, навіщо люди святять вербу.

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Верба в народі вважається символом приходу весни, тому люди купують її у Вербну неділю і несуть до церкви святити. Багато хто робить це автоматично, досі не знаючи, навіщо. Якщо вам цікаво дізнатися, читайте нижче, для чого вербу несуть до церкви й освячують.

Вінок, зроблений з котиків. Фото: Pinterest

Для чого українці святять вербу у Вербну неділю

У традиційній культурі молода верба, яка була освячена в церкві, вважалася захисною. Деякі люди вірили, що в сухій рослині ховається нечисть, тому її потрібно віднести до церкви.

Східні слов’яни вважали, що чорт перебуває в рослині з Водохреща і аж до самої Вербної неділі. Тому котики потрібно освятити, щоб вся нечисть втекла до води. Деякі українці вірили, що освячена верба здатна зупинити град.

Наприклад, у Карпатах, коли була гроза, люди брали посвячені котики, ламали їх і палили в грубі. Так люди вірили, що дим від цього відведе грозу, а чорт "вилізе" з димаря. Під час цієї пожежі деякі також зверталися по допомогу до померлих родичів або тих, хто був умовно між двома світами.

Освячування верби в церкві. Фото: Freepik

Які цікаві традиції пов’язані з вербою в Україні

Також в Україні існують цікаві традиції, які пов’язані з вербою. Наприклад:

На Волині люди не викидають вербу, яку вони святили минулого року, а спалюють гілки у печі, вважаючи, що паска так не згорить.

На Закарпатті найгарнішу вербу викладають поверх пасок, вважаючи, що так вона буде пухкою.

На Житомирщині люди готували відвар з освяченої верби та мили ним голову.

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