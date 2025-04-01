День ангела у квітні 2025 — хто святкує іменини та як назвати дитину

Маленька дівчинка з крилами. Фото: freepik.com

День ангела — це особливе свято для кожного, адже цього дня православна церква вшановує святого, чиє ім'я ми носимо. У квітні 2025 року іменини відзначатимуть чоловіки та жінки з популярними та рідкісними іменами. Якщо ви хочете привітати близьких або обрати ім'я для новонародженого малюка, важливо знати дати іменин за новим церковним календарем. Вважається, що дитина, названа на честь святого покровителя, отримує його благословення та захист на все життя.

Новини.LIVE розповідає, хто святкує іменини у квітні 2025 року та яке ім'я обрати для дитини за церковним квітневим календарем.

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Дізнайтеся, коли привітати рідних і знайомих, щоб не пропустити їхній особливий день:

У кого День ангела 1 квітня

Чоловічі імена: Іван, Макар, Сергій, Юхим.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 2 квітня

Чоловічі імена: Георгій, Григорій, Юхим.

У кого День ангела 3 квітня

Чоловічі імена: Мартін, Микита.

Жіночі імена: Феодосія.

У кого День ангела 4 квітня

Чоловічі імена: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Матвій, Федір.

Жіночі імена: Марія, Варвара.

У кого День ангела 5 квітня

Чоловічі імена: Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.

Жіночі імена: Агафія, Вероніка.

У кого День ангела 6 квітня

Чоловічі імена: Іван, Григорій, Павло, Севастьян, Петро, Яків.

Жіночі імена: Меланія, Анастасія.

У кого День ангела 7 квітня

Чоловічі імена: Аркадій, Георгій, Данило, Петро.

Жіночі імена: Євдокія, Акуліна, Софія.

У кого День ангела 8 квітня

Чоловічі імена: Іван, Сергій.

Жіночі імена: Марія, Ілона.

У кого День ангела 9 квітня

Чоловічі імена: Гаврило, Вадим.

Маленька дівчинка з крилами. Фото: freepik.com

У кого День ангела 10 квітня

Чоловічі імена: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

Жіночі імена: Вікторія, Зоя.

У кого День ангела 11 квітня

Чоловічі імена: Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.

У кого День ангела 12 квітня

Чоловічі імена: Василь, Давид, Іван, Сергій.

Жіночі імена: Марфа, Марія, Тамара.

У кого День ангела 13 квітня

Чоловічі імена: Дмитро, Георгій.

Жіночі імена: Марфа, Євгенія, Оксана.

У кого День ангела 14 квітня

Чоловічі імена: Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

У кого День ангела 15 квітня

Чоловічі імена: Андрій, Аристарх, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Олександр, Севастьян, Федір, Трохим.

Жіночі імена: Анастасія, Василина.

У кого День ангела 16 квітня

Чоловічі імена: Леонід, Михайло, Павло.

Жіночі імена: Василина, Галина, Ірина, Ніка.

У кого День ангела 17 квітня

Чоловічі імена: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

У кого День ангела 18 квітня

Чоловічі імена: Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян.

Жіночі імена: Тамара, Дарина, Лариса.

У кого День ангела 19 квітня

Чоловічі імена: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

Жіночі імена: Мотрена, Анастасія, Сусанна.

У кого День ангела 20 квітня

Чоловічі імена: Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

Маленька дівчинка з крилами. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 квітня

Чоловічі імена: Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Теодор, Федір, Яків, Ян.

Жіночі імена: Юлія.

У кого День ангела 22 квітня

Чоловічі імена: Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

У кого День ангела 23 квітня

Чоловічі імена: Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Валерія, Софія.

У кого День ангела 24 квітня

Чоловічі імена: Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Олексій, Хома.

Жіночі імена: Єлизавета, Ангеліна.

У кого День ангела 25 квітня

Чоловічі імена: Василь, Марк, Сергій.

Жіночі імена: Ніка, Інеса, Дарія.

У кого День ангела 26 квітня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

Жіночі імена: Глафіра, Віолетта.

У кого День ангела 27 квітня

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Марія.

У кого День ангела 28 квітня

Чоловічі імена: Віталій, Кирило, Максим.

Жіночі імена: Ганна, Інна.

У кого День ангела 29 квітня

Чоловічі імена: Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

Жіночі імена: Лариса.

У кого День ангела 30 квітня

Чоловічі імена: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Жіночі імена: Ольга, Оксана.

Також ми ділилися новим церковним календарем свят на квітень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події.