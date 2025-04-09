Зачем святить вербу в Вербное воскресенье 2025 года — народные приметы

Празднование Вербного воскресенья в церкви в Киеве в 2023 году. Фото: Суспільне Культура

В этом году 13 апреля украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, с которого начинается Страстная неделя, а 20 числа — Пасха. В этот день в народе принято святить вербу, и многие до сих пор не понимают, зачем это делают, поэтому мы рассказываем, с какой целью люди занимаются этим.

Новини.LIVE объясняет, зачем люди святят вербу.

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Верба в народе считается символом прихода весны, поэтому люди покупают ее в Вербное воскресенье и несут в церковь святить. Многие делают это автоматически, до сих пор не зная, зачем. Если вам интересно узнать, читайте ниже, для чего вербу несут в церковь и освящают.

Венок, сделанный из котиков. Фото: Pinterest

Для чего украинцы святят вербу в Вербное воскресенье

В традиционной культуре молодая верба, которая была освящена в церкви, считалась защитной. Некоторые люди верили, что в сухом растении прячется нечисть, поэтому его нужно отнести в церковь.

Восточные славяне считали, что черт находится в растении с Крещения и вплоть до самого Вербного воскресенья. Поэтому котики нужно освятить, чтобы вся нечисть убежала в воду. Некоторые украинцы верили, что освященная верба способна остановить град.

Например, в Карпатах, когда была гроза, люди брали освященные котики, ломали их и жгли в печке. Так люди верили, что дым от этого отведет грозу, а черт "вылезет" из дымохода. Во время этого пожара некоторые также обращались за помощью к умершим родственникам или тем, кто был условно между двумя мирами.

Освящение вербы в церкви. Фото: Freepik

Какие интересные традиции связаны с вербой в Украине

Также в Украине существуют интересные традиции, которые связаны с вербой. Например:

На Волыни люди не выбрасывают вербу, которую они святили в прошлом году, а сжигают ветви в печи, считая, что кулич так не сгорит

На Закарпатье самую красивую вербу выкладывают поверх куличей, считая, что так она будет пухлой

На Житомирщине люди готовили отвар из освященной вербы и мыли им голову

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