Зачем святить вербу в Вербное воскресенье 2025 года — народные приметы

Вербное воскресенье 2025 — чего украинцы святят вербу в этот день
В этом году 13 апреля украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, с которого начинается Страстная неделя, а 20 числа — Пасха. В этот день в народе принято святить вербу, и многие до сих пор не понимают, зачем это делают, поэтому мы рассказываем, с какой целью люди занимаются этим.
Новини.LIVE объясняет, зачем люди святят вербу.
Верба в народе считается символом прихода весны, поэтому люди покупают ее в Вербное воскресенье и несут в церковь святить. Многие делают это автоматически, до сих пор не зная, зачем. Если вам интересно узнать, читайте ниже, для чего вербу несут в церковь и освящают.
Для чего украинцы святят вербу в Вербное воскресенье
В традиционной культуре молодая верба, которая была освящена в церкви, считалась защитной. Некоторые люди верили, что в сухом растении прячется нечисть, поэтому его нужно отнести в церковь.
Восточные славяне считали, что черт находится в растении с Крещения и вплоть до самого Вербного воскресенья. Поэтому котики нужно освятить, чтобы вся нечисть убежала в воду. Некоторые украинцы верили, что освященная верба способна остановить град.
Например, в Карпатах, когда была гроза, люди брали освященные котики, ломали их и жгли в печке. Так люди верили, что дым от этого отведет грозу, а черт "вылезет" из дымохода. Во время этого пожара некоторые также обращались за помощью к умершим родственникам или тем, кто был условно между двумя мирами.
Какие интересные традиции связаны с вербой в Украине
Также в Украине существуют интересные традиции, которые связаны с вербой. Например:
- На Волыни люди не выбрасывают вербу, которую они святили в прошлом году, а сжигают ветви в печи, считая, что кулич так не сгорит
- На Закарпатье самую красивую вербу выкладывают поверх куличей, считая, что так она будет пухлой
- На Житомирщине люди готовили отвар из освященной вербы и мыли им голову
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