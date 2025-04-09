Как правильно здороваться в Вербное воскресенье — украинские традиции

Женщины здороваются на Вербное воскресенье. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Вербное воскресенье — один из самых больших православных праздников, который означает вход Иисуса Христа в Иерусалим накануне его нечеловеческих страданий и смерти на Голгофе. В эту дату украинские верующие традиционно посещают праздничное богослужение и освящают веточки вербы. В Украине сложилось и немало других традиций, в частности особое приветствие.

Как правильно здороваться в Вербное воскресенье, пишет "Освіта 24".

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Традиционное приветствие на Вербное воскресенье — какое оно

Так, традиционным приветствием в праздник является "Слава Ісусу Христу". На это есть три варианта ответа:

"Навіки-віків! Амінь";

"Слава навіки Богу!";

"Слава навіки!".

Бабушка с вербой крестится. Фото: pomisna.info

Как поздравить с Вербным воскресеньем — украинские традиции

Как уже упоминалось выше, на Вербное воскресенье принято освящать вербу в храме. После церкви верующие встречаются с родными, близкими, друзьями и поздравляют друг друга с праздником.

Поздравление сопровождается особым обрядом: освященными веточками вербы следует легонько бить друг друга и говорить "Не я б'ю — верба б'є, віднині за тиждень Великдень". В западных регионах эту поговорку используют и для приветствия.

Букет из веточек вербы. Фото: pmg.ua

Существуют и другие ее вариации. Их приводит этнограф Галина Олейник:

"Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко".

"Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є — не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень (галицьке вітання)".

"Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля".

"Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є — не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка".

Стоит добавить, что традиция "бить" друг друга вербой чрезвычайно древняя. К сожалению, историки и культурологи не могут ответить, когда именно она появилась. Но есть предположение, что еще во времена язычества, ведь у народов существовал праздник посвященный вербе.

Считается, что символическое легкое избиение вербой должно передать все свойства и качества растения человеку — ребенок быстро вырастет, как верба, и будет здоровым, а взрослый станет сильным и не будет болеть.

Ранее мы писали, почему украинцы святят вербу в Вербное воскресенье.

Напомним, также мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.