Що посадити на городі перед Вербною неділею обов'язково — список рослин

Посадка розсади у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Вербна неділя — не лише велике церковне свято, а й особливий період для садівників та городників. Саме початок квітня вважається ідеальним часом для висадження багатьох культур, які встигнуть зміцніти до настання справжнього тепла. Вважається, що посаджені перед цим святом рослини не лише ростимуть здоровими та дадуть щедрий врожай, а й принесуть у дім добробут, оновлення та гармонію.

Що слід обов'язково посадити перед Вербною неділею, яку ми зустрінемо вже 13 квітня, аби отримати великий і здоровий урожай, дізнавайтесь у нашій статті.

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Народна мудрість каже: "що посадиш до Вербної неділі — те вродить рясно й збережеться довго". Тож дізнаймося, що вже зараз слід висаджувати на городі та у саду.

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Городник висаджує розсаду перцю. Фото: google.com

1. Верба — головний символ свята

Освячена верба є обов’язковим атрибутом Вербної неділі, тому багато хто висаджує це дерево біля оселі. Вважається, що рослина є потужним оберегом від зла та нещасть, вона захищає дім, приносить мир і злагоду. Верба не потребує складного догляду, швидко вкорінюється та росте в більшості регіонів України.

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2. Цибуля та часник — надійний урожай і довге зберігання

Посадка цибулі й часнику на початку квітня — це перевірена практика. Ці культури легко переносять весняні перепади температури, зокрема різкі заморозки. Також вони добре розвиваються у вологому ґрунті.

3. Морква, редиска, зелень — вітаміни з власного городу

Редиска, морква, шпинат, петрушка, кріп та салат — це культури, які можна сіяти вже зараз. Вони не бояться приморозків, швидко проростають та стануть першими джерелами вітамінів навесні.

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4. Плодові дерева та ягідні кущі — інвестиція в майбутнє

Квітень — чудовий час для висадження яблунь, груш, вишень, слив. Також саме зараз добре вкорінюються малина, смородина, аґрус. Молоді дерева та кущі, посаджені до Вербної неділі, швидко приживаються і вже наступного року можуть порадувати першим урожаєм.

5. Весняні квіти — краса біля дому

Хочете, щоб ваш двір радував око вже в травні? Сміливо висаджуйте:

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тюльпани;

нарциси;

братки;

фіалки.

А для літа вже зараз можна посіяти чорнобривці, айстри, космею — вони встигнуть добре укоренитися та розквітнуть у розпал сезону.

6. Картопля, буряк, капуста — для раннього врожаю

Якщо земля вже прогрілася, можна висаджувати ранню картоплю, буряк і капусту. Це забезпечить вам міцний та стабільний врожай улітку й восени.

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Городник перекопує ґрунт. Фото: shutterstock.com

Корисні поради для саду та городу перед Вербною неділею

Щоб городні та садові роботи пройшли вдало, а рослини радували цвітом й урожаєм, скористайтеся цими порадами:

Обирайте для посадки суху й сонячну погоду. Підготуйте ґрунт заздалегідь: розпушіть, удобріть, зволожте. Намагайтеся завершити всі посадкові роботи до Вербної неділі — це вважається добрим знаком на весь сезон. Підходьте до роботи з гарним настроєм — адже весна це час оновлення не лише природи, а й душі.

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