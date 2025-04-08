Як виростити великий урожай гороху на городі — прості правила посадки та догляду

Дівчина збирає горох на городі. Фото: shutterstock.com

Горох — це одна з найкорисніших культур, яку доволі легко вирощувати на городі з будь-яким ґрунтом. Завдяки невибагливості та швидкому дозріванню він чудово підходить навіть для початківців. Щоб отримати багатий врожай соковитих стручків, важливо врахувати декілька ключових моментів — від правильного вибору сорту до своєчасного поливу.

Коли садити горох навесні, як підготувати ґрунт, як доглядати за рослиною протягом сезону та які хитрощі допоможуть досягти шаленого врожаю, дізнавайтесь у нашій статті.

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1. Вибір правильного сорту гороху

Перед тим як садити горох навесні, оберіть сорт, який найкраще відповідає вашим потребам. Є такі види:

цукровий горох — має солодкі стручки без жорстких волокон, ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді та консервування. Його їдять разом зі стручками;

— має солодкі стручки без жорстких волокон, ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді та консервування. Його їдять разом зі стручками; лущильний (зерновий) — дає великі зерна, з яких варять супи, каші або використовують у заморожуванні;

— дає великі зерна, з яких варять супи, каші або використовують у заморожуванні; кормовий — використовується переважно як зелена маса для тварин;

— використовується переважно як зелена маса для тварин; декоративний — має красиві квіти, використовується для озеленення ділянок.

Городник перевіряє якість гороху. Фото: shutterstock.com

2. Коли садити горох навесні

Горох — холодостійка культура, тому його можна висівати досить рано. Оптимальний період посадки: квітень-травень. Головна умова — температура ґрунту не нижча за +5°C.

Порада: для більш тривалого збору врожаю висівайте горох у кілька етапів з інтервалом у 7–10 днів.

Посів гороху у відкритий ґрунт. Фото: rhs.org.uk

3. Як підготувати ґрунт для посадки гороху

Для посадки обирайте сонячні ділянки, захищені від вітру. Горох любить легкі, родючі ґрунти з хорошим дренажем. Нейтральну або слабколужну кислотність (pH 6,5–7,5).

Але водночас це та рослина, яка може покращити будь-який ґрунт. Горох можна використовувати як зелене добриво (сидерат) — особливо якщо посіяти не для збору врожаю, а для подальшого переорювання.

Перед посадкою обов'язково:

перекопайте ґрунт на глибину 20–25 см;

внесіть перепрілий компост або перегній;

додайте деревну золу — вона покращує структуру ґрунту та насичує його калієм і фосфором.

Жінка перекопує ділянку на городі. Фото: shutterstock.com

4. Посадка гороху — як і куди садити

Покрокова інструкція:

Замочіть насіння у теплій воді на 6-18 годин для активного проростання; Підготуйте борозенки глибиною 5-7 см на відстані 50-60 см одна від одної; Засипте у борозенки поживну суміш — компост + зола; Розкладіть насіння з інтервалом 5-10 см. Засипте землею та добре полийте.

Лайфхак: замочіть горох у розчині з біостимулятором або соком алое — це покращить схожість і захистить рослини від грибкових захворювань.

Городник збирає врожай гороху. Фото: shutterstock.com

5. Догляд за горохом: як виростити сильні стебла та великі стручки

Щоб урожай був дійсно багатим, дотримуйтесь базових правил догляду:

Полив: помірний, але регулярний — особливо під час цвітіння та зав'язування стручків. Прополювання: регулярно видаляйте бур'яни, які забирають вологу та живлення. Розпушування: після поливу або дощу для покращення доступу кисню до коріння. Опори: встановлюйте шпалери або сітки для витких сортів — це зменшує ризик гнилі й полегшує збір врожаю. Підживлення: фосфорно-калійні добрива на етапі бутонізації та цвітіння. Уникайте азоту — він стимулює зелень, а не плоди.

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