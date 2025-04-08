Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як виростити горох навесні — головні хитрощі для шаленого врожаю arrow

Як виростити горох навесні — головні хитрощі для шаленого врожаю

8 квітня 2025 17:28
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як виростити великий урожай гороху на городі — прості правила посадки та догляду
Дівчина збирає горох на городі. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Горох — це одна з найкорисніших культур, яку доволі легко вирощувати на городі з будь-яким ґрунтом. Завдяки невибагливості та швидкому дозріванню він чудово підходить навіть для початківців. Щоб отримати багатий врожай соковитих стручків, важливо врахувати декілька ключових моментів — від правильного вибору сорту до своєчасного поливу.

Коли садити горох навесні, як підготувати ґрунт, як доглядати за рослиною протягом сезону та які хитрощі допоможуть досягти шаленого врожаю, дізнавайтесь у нашій статті. 

Реклама
Читайте також:

Як виростити великий урожай гороху — покрокова інструкція для дачників

1. Вибір правильного сорту гороху

Перед тим як садити горох навесні, оберіть сорт, який найкраще відповідає вашим потребам. Є такі види: 

  • цукровий горох — має солодкі стручки без жорстких волокон, ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді та консервування. Його їдять разом зі стручками;
  • лущильний (зерновий) — дає великі зерна, з яких варять супи, каші або використовують у заморожуванні;
  • кормовий — використовується переважно як зелена маса для тварин;
  • декоративний — має красиві квіти, використовується для озеленення ділянок.

 

Як обрати найкращий сорт гороху
Городник перевіряє якість гороху. Фото: shutterstock.com

2. Коли садити горох навесні

Горох — холодостійка культура, тому його можна висівати досить рано. Оптимальний період посадки: квітень-травень. Головна умова — температура ґрунту не нижча за +5°C.

Порада: для більш тривалого збору врожаю висівайте горох у кілька етапів з інтервалом у 7–10 днів.

 

Коли сіяти горох навесні
Посів гороху у відкритий ґрунт. Фото: rhs.org.uk

3. Як підготувати ґрунт для посадки гороху

Для посадки обирайте сонячні ділянки, захищені від вітру. Горох любить легкі, родючі ґрунти з хорошим дренажем. Нейтральну або слабколужну кислотність (pH 6,5–7,5).

Але водночас це та рослина, яка може покращити будь-який ґрунт. Горох можна використовувати як зелене добриво (сидерат) — особливо якщо посіяти не для збору врожаю, а для подальшого переорювання. 

Перед посадкою обов'язково:

  • перекопайте ґрунт на глибину 20–25 см;
  • внесіть перепрілий компост або перегній;
  • додайте деревну золу — вона покращує структуру ґрунту та насичує його калієм і фосфором.

 

Як підготувати ґрунт для посадки гороху
Жінка перекопує ділянку на городі. Фото: shutterstock.com

4. Посадка гороху — як і куди садити

Покрокова інструкція:

  1. Замочіть насіння у теплій воді на 6-18 годин для активного проростання;
  2. Підготуйте борозенки глибиною 5-7 см на відстані 50-60 см одна від одної;
  3. Засипте у борозенки поживну суміш — компост + зола;
  4. Розкладіть насіння з інтервалом 5-10 см.
  5. Засипте землею та добре полийте.

Лайфхак: замочіть горох у розчині з біостимулятором або соком алое — це покращить схожість і захистить рослини від грибкових захворювань.

 

Догляд за горохом: як виростити сильні стебла та великі стручки
Городник збирає врожай гороху. Фото: shutterstock.com

5. Догляд за горохом: як виростити сильні стебла та великі стручки

Щоб урожай був дійсно багатим, дотримуйтесь базових правил догляду:

  1. Полив: помірний, але регулярний — особливо під час цвітіння та зав'язування стручків.
  2. Прополювання: регулярно видаляйте бур'яни, які забирають вологу та живлення.
  3. Розпушування: після поливу або дощу для покращення доступу кисню до коріння.
  4. Опори: встановлюйте шпалери або сітки для витких сортів — це зменшує ризик гнилі й полегшує збір врожаю.
  5. Підживлення: фосфорно-калійні добрива на етапі бутонізації та цвітіння. Уникайте азоту — він стимулює зелень, а не плоди.

Раніше ми розповідали, чим підживити горох під час цвітіння, щоб отримати великий та солодкий врожай.

Нагадаємо, ми писали, чим потрібно поливати редиску, щоб овоч ріс великим, солодким та соковитим.

Також пропонуємо вам дізнатися, чому потрібно сіяти огірки в дощову погоду. 

врожай овочі поради город горох
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:59 Шахтар залишився без своєї зірки на важливі матчі УПЛ

17:57 Пліснява та неприємний запах — ревізія на квітковому ринку Одеси

Text

17:50 Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE

17:46 Зараз РФ атакує Харків, як на початку великої війни, — Терехов

17:45 В НБУ пропонують змінити дизайн гривні — що про це відомо

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

17:17 Зеленський заявив, що РФ хоче повернути собі заморожені активи

17:15 Як РФ змогли наступати з Криму у 2022-му — командувач ВМС ЗСУ

17:14 Найменший чип у світі — TSMC подолала бар'єр у 2 нанометри

17:13 Зеленський розповів деталі першого взяття в полон громадян Китаю

17:12 Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю

17:59 Шахтар залишився без своєї зірки на важливі матчі УПЛ

17:57 Пліснява та неприємний запах — ревізія на квітковому ринку Одеси

17:46 Зараз РФ атакує Харків, як на початку великої війни, — Терехов

17:45 В НБУ пропонують змінити дизайн гривні — що про це відомо

17:17 Зеленський заявив, що РФ хоче повернути собі заморожені активи

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

17:15 Як РФ змогли наступати з Криму у 2022-му — командувач ВМС ЗСУ

17:14 Найменший чип у світі — TSMC подолала бар'єр у 2 нанометри

17:13 Зеленський розповів деталі першого взяття в полон громадян Китаю

17:12 Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю

17:12 Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде