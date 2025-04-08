Как вырастить большой урожай гороха на огороде — простые правила посадки и ухода

Девушка собирает горох на огороде. Фото: shutterstock.com

Горох — это одна из самых полезных культур, которую довольно легко выращивать на огороде с любой почвой. Благодаря неприхотливости и быстрому созреванию он прекрасно подходит даже для начинающих. Чтобы получить богатый урожай сочных стручков, важно учесть несколько ключевых моментов — от правильного выбора сорта до своевременного полива.

Когда сажать горох весной, как подготовить почву, как ухаживать за растением в течение сезона и какие хитрости помогут достичь огромного урожая, узнавайте в нашей статье.

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1. Выбор правильного сорта гороха

Перед тем как сажать горох весной, выберите сорт, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Есть такие виды:

сахарный горох — имеет сладкие стручки без жестких волокон, идеально подходит для употребления в свежем виде и консервирования. Его едят вместе со стручками;

— имеет сладкие стручки без жестких волокон, идеально подходит для употребления в свежем виде и консервирования. Его едят вместе со стручками; лущильный (зерновой) — дает крупные зерна, из которых варят супы, каши или используют в заморозке;

— дает крупные зерна, из которых варят супы, каши или используют в заморозке; кормовой — используется преимущественно как зеленая масса для животных;

— используется преимущественно как зеленая масса для животных; декоративный — имеет красивые цветы, используется для озеленения участков.

Огородник проверяет качество гороха. Фото: shutterstock.com

2. Когда сажать горох весной

Горох — холодостойкая культура, поэтому его можно высевать довольно рано. Оптимальный период посадки: апрель-май. Главное условие — температура почвы не ниже +5°C.

Совет: для более длительного сбора урожая высевайте горох в несколько этапов с интервалом в 7-10 дней.

Посев гороха в открытый грунт. Фото: rhs.org.uk

3. Как подготовить почву для посадки гороха

Для посадки выбирайте солнечные участки, защищенные от ветра. Горох любит легкие, плодородные почвы с хорошим дренажем. Нейтральную или слабощелочную кислотность (pH 6,5-7,5).

Но в то же время это, то растение, которое может улучшить любую почву. Горох можно использовать как зеленое удобрение (сидерат) — особенно если посеять не для сбора урожая, а для дальнейшей перепашки..

Перед посадкой обязательно:

перекопайте почву на глубину 20-25 см;

внесите перепревший компост или перегной;

добавьте древесную золу — она улучшает структуру почвы и насыщает ее калием и фосфором.

Женщина перекапывает участок на огороде. Фото: shutterstock.com

4. Посадка гороха — как и куда сажать

Пошаговая инструкция:

Замочите семена в теплой воде на 6-18 часов для активного прорастания; Подготовьте бороздки глубиной 5-7 см на расстоянии 50-60 см друг от друга; Засыпьте в бороздки питательную смесь — компост + зола; Разложите семена с интервалом 5-10 см. Засыпьте землей и хорошо полейте.

Лайфхак: замочите горох в растворе с биостимулятором или соком алоэ — это улучшит всхожесть и защитит растения от грибковых заболеваний.

Огородник собирает урожай гороха. Фото: shutterstock.com

5. Уход за горохом: как вырастить сильные стебли и крупные стручки

Чтобы урожай был действительно богатым, соблюдайте базовые правила ухода:

Полив: умеренный, но регулярный — особенно во время цветения и завязывания стручков. Прополка: регулярно удаляйте сорняки, которые забирают влагу и питание. Рыхление: после полива или дождя для улучшения доступа кислорода к корням. Опоры: устанавливайте шпалеры или сетки для вьющихся сортов — это уменьшает риск гнили и облегчает сбор урожая. Подкормки: фосфорно-калийные удобрения на этапе бутонизации и цветения. Избегайте азота — он стимулирует зелень, а не плоды.

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