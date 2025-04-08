Как вырастить большой урожай гороха на огороде — простые правила посадки и ухода

Как вырастить горох весной — главные хитрости для щедрого урожая
Горох — это одна из самых полезных культур, которую довольно легко выращивать на огороде с любой почвой. Благодаря неприхотливости и быстрому созреванию он прекрасно подходит даже для начинающих. Чтобы получить богатый урожай сочных стручков, важно учесть несколько ключевых моментов — от правильного выбора сорта до своевременного полива.
Когда сажать горох весной, как подготовить почву, как ухаживать за растением в течение сезона и какие хитрости помогут достичь огромного урожая, узнавайте в нашей статье.
Как вырастить большой урожай гороха — пошаговая инструкция для дачников
1. Выбор правильного сорта гороха
Перед тем как сажать горох весной, выберите сорт, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Есть такие виды:
- сахарный горох — имеет сладкие стручки без жестких волокон, идеально подходит для употребления в свежем виде и консервирования. Его едят вместе со стручками;
- лущильный (зерновой) — дает крупные зерна, из которых варят супы, каши или используют в заморозке;
- кормовой — используется преимущественно как зеленая масса для животных;
- декоративный — имеет красивые цветы, используется для озеленения участков.
2. Когда сажать горох весной
Горох — холодостойкая культура, поэтому его можно высевать довольно рано. Оптимальный период посадки: апрель-май. Главное условие — температура почвы не ниже +5°C.
Совет: для более длительного сбора урожая высевайте горох в несколько этапов с интервалом в 7-10 дней.
3. Как подготовить почву для посадки гороха
Для посадки выбирайте солнечные участки, защищенные от ветра. Горох любит легкие, плодородные почвы с хорошим дренажем. Нейтральную или слабощелочную кислотность (pH 6,5-7,5).
Но в то же время это, то растение, которое может улучшить любую почву. Горох можно использовать как зеленое удобрение (сидерат) — особенно если посеять не для сбора урожая, а для дальнейшей перепашки..
Перед посадкой обязательно:
- перекопайте почву на глубину 20-25 см;
- внесите перепревший компост или перегной;
- добавьте древесную золу — она улучшает структуру почвы и насыщает ее калием и фосфором.
4. Посадка гороха — как и куда сажать
Пошаговая инструкция:
- Замочите семена в теплой воде на 6-18 часов для активного прорастания;
- Подготовьте бороздки глубиной 5-7 см на расстоянии 50-60 см друг от друга;
- Засыпьте в бороздки питательную смесь — компост + зола;
- Разложите семена с интервалом 5-10 см.
- Засыпьте землей и хорошо полейте.
Лайфхак: замочите горох в растворе с биостимулятором или соком алоэ — это улучшит всхожесть и защитит растения от грибковых заболеваний.
5. Уход за горохом: как вырастить сильные стебли и крупные стручки
Чтобы урожай был действительно богатым, соблюдайте базовые правила ухода:
- Полив: умеренный, но регулярный — особенно во время цветения и завязывания стручков.
- Прополка: регулярно удаляйте сорняки, которые забирают влагу и питание.
- Рыхление: после полива или дождя для улучшения доступа кислорода к корням.
- Опоры: устанавливайте шпалеры или сетки для вьющихся сортов — это уменьшает риск гнили и облегчает сбор урожая.
- Подкормки: фосфорно-калийные удобрения на этапе бутонизации и цветения. Избегайте азота — он стимулирует зелень, а не плоды.
Ранее мы рассказывали, чем подкормить горох во время цветения, чтобы получить большой и сладкий урожай.
Напомним, мы писали, чем нужно поливать редис, чтобы овощ рос большим, сладким и сочным.
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