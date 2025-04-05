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Сійте огірки тільки в дощову погоду — городники розкрили секрет

5 квітня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чому огірки потрібно сіяти тільки в дощову погоду — секрет городників
Посів огірків для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Більшість городніх культур заведено садити або сіяти у теплу, безвітряну погоду при температурі повітря від +12°C, коли минула загроза заморозків, а ґрунт прогрівся до +10°C і залишається злегка вологим. Водночас багато городників радять сіяти огірки у відкритий ґрунт саме в дощову погоду.

Чому потрібно сіяти огірки саме у дощ, ділимося несподіваним секретом далі у статті.

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Чому сіяти огірки у дощову погоду — найкраще рішення

Як пояснюють фахівці, огірки належать до тих культур, які обожнюють вологу. Саме тому дощова погода — не ворог, а союзник під час посіву. Природне зволоження ґрунту сприяє швидкому набуханню насіння і проростанню паростків. На вологій землі огірки краще вкорінюються, розвивають потужну кореневу систему і в майбутньому дають смачні, соковиті плоди.

 

Чому сіяти огірки у дощову погоду — найкраще рішення
Посів огірків у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Як обрати ідеальне місце для посіву огірків

Попри любов до вологи, огірки потребують тепла і світла. Тому ідеальна ділянка — добре освітлена, захищена від холодних вітрів. Уникайте затінених місць, адже нестача сонця уповільнює ріст рослин. Ґрунт повинен бути легким, пухким і родючим. Перед посівом рекомендовано внести органічні добрива — перегній або компост із розрахунку два відра на квадратний метр.

Яка температура повітря підходить для посіву огірків

Для успішного проростання огіркам потрібне тепло. Посів проводять тоді, коли температура повітря вдень стабільно тримається на рівні від +16 до +18°C, а вночі не опускається нижче +8°C. Якщо є ризик заморозків або нічні температури падають до +5°C — з посадкою краще зачекати. Теплолюбна культура дуже чутлива до холоду, тому варто дочекатися стабільної теплої погоди.

Як правильно сіяти огірки

Посів огірків у дощову погоду радять проводити наступним чином:

  1. Підготуйте борозенки глибиною 2–4 см на відстані 70 см одна від одної.
  2. Розкладіть насіння з інтервалом 5–10 см.
  3. Засипте ґрунтом.
  4. Поливати не потрібно, адже земля вже й так буде достатньо зволоженою.

Одразу після посадки встановіть опори — огірки будуть витися вгору, що поліпшить вентиляцію і полегшить збір урожаю.

 

Як правильно сіяти огірки
Насіння огірків у ґрунті. Фото: istockphoto.com

Чому дощ — це природна перевага

Посів у дощову погоду має низку переваг:

  • ґрунт уже зволожений — немає потреби поливати;
  • насіння швидше проростає;
  • створюється мікроклімат, що сприяє рівномірному росту;
  • менше ризику пошкодити кореневу систему через пересушення ґрунту.

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07:01 ПриватБанк компенсує за перекази до 2,5 тис. грн — деталі

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