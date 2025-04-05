Почему огурцы нужно сеять только в дождливую погоду — секрет огородников

Посев огурцов для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство огородных культур принято сажать или сеять в теплую, безветренную погоду при температуре воздуха от +12°C, когда миновала угроза заморозков, а почва прогрелась до +10°C и остается слегка влажной. В то же время многие огородники советуют сеять огурцы в открытый грунт именно в дождливую погоду.

Почему нужно сеять огурцы именно в дождь, делимся неожиданным секретом далее в статье.

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Почему сеять огурцы в дождливую погоду — лучшее решение

Как объясняют специалисты, огурцы относятся к тем культурам, которые обожают влагу. Именно поэтому дождливая погода — не враг, а союзник во время посева. Естественное увлажнение почвы способствует быстрому набуханию семян и прорастанию ростков. На влажной земле огурцы лучше укореняются, развивают мощную корневую систему и в будущем дают вкусные, сочные плоды.

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Посев огурцов в открытый грунт. Фото: freepik.com

Как выбрать идеальное место для посева огурцов

Несмотря на любовь к влаге, огурцы нуждаются в тепле и свете. Поэтому идеальный участок — хорошо освещенный, защищенный от холодных ветров. Избегайте затененных мест, ведь недостаток солнца замедляет рост растений. Почва должна быть легкой, рыхлой и плодородной. Перед посевом рекомендуется внести органические удобрения — перегной или компост из расчета два ведра на квадратный метр.

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Какая температура воздуха подходит для посева огурцов

Для успешного прорастания огурцам нужно тепло. Посев проводят тогда, когда температура воздуха днем стабильно держится на уровне от +16 до +18°C, а ночью не опускается ниже +8°C. Если есть риск заморозков или ночные температуры падают до +5°C — с посадкой лучше повременить. Теплолюбивая культура очень чувствительна к холоду, поэтому стоит дождаться стабильной теплой погоды.

Как правильно сеять огурцы

Посев огурцов в дождливую погоду советуют проводить следующим образом:

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Подготовьте бороздки глубиной 2-4 см на расстоянии 70 см друг от друга. Разложите семена с интервалом 5-10 см. Засыпьте почвой. Поливать не нужно, ведь земля уже и так будет достаточно увлажненной.

Сразу после посадки установите опоры — огурцы будут виться вверх, что улучшит вентиляцию и облегчит сбор урожая.

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Семена огурцов в грунте. Фото: istockphoto.com

Почему дождь — это естественное преимущество

Посев в дождливую погоду имеет ряд преимуществ:

почва уже увлажнена — нет необходимости поливать;

семена быстрее прорастают;

создается микроклимат, способствующий равномерному росту;

меньше риска повредить корневую систему из-за пересушивания почвы.

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