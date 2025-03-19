Коли посіяти огірки у відкритий ґрунт у 2025 році — місячним календар, поради дачникам

Жінка, яка тримає зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Freepik

Кожен дачник із досвідом знає, що вирощування огірків на городі — це доволі часте явище, адже цей овоч користується великою популярністю, особливо влітку. Щоб виростити гарний врожай огірків, варто знати, коли їхнє насіння потрібно сіяти на городі цього року за місячним календарем.

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Коли варто сіяти насіння огірки у відкритий ґрунт

Досвідчені дачники наголошують, що огірки погано витримують низькі температури, тому сіяти у відкритий ґрунт їх можна не раніше травня, коли вдень стабільно 16 градусів тепла, а вночі — не нижче десяти градусів тепла.

Також щоб отримати гарний врожай цього овоча, температура ґрунту, де ви збираєтеся його посадити, має становити, щонайменше, 12 градусів тепла. Але щоб посадка дійсно вийшла ефективною, варто скористатися місячним календарем, в якому вказані найкращі дати цього року для посіву насіння огірків.

Вирощування огірків на городі. Фото: Pinterest

Коли посіяти огірки на городі в 2025 році за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, найкращими датами для посіву насіння огірків у відкритий ґрунт цього року вважаються дати дати, як:

6-7 березня

11-12 березня

18-19 березня

24-25 березня

6-7 квітня

14 квітня

20-21 квітня

6-8 травня

20-22 травня

27-28 травня

Посадка кущів огірків на городі. Фото: Pinterest

Де краще садити огірки у відкритий ґрунт

Досвідчені дачники кажуть, що огірки краще садити під сонцем, де немає вітру. Що стосується структури ґрунту, то він повинен бути родючим, тому перед посадкою обов’язково підживіть його компостом або перегноєм у кількості двох відер на один квадратний метр.

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