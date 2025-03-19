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Огірки "завалять" врожаєм — коли їх садити на городі навесні 2025

19 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли посіяти огірки у відкритий ґрунт у 2025 році — місячним календар, поради дачникам
Жінка, яка тримає зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник із досвідом знає, що вирощування огірків на городі — це доволі часте явище, адже цей овоч користується великою популярністю, особливо влітку. Щоб виростити гарний врожай огірків, варто знати, коли їхнє насіння потрібно сіяти на городі цього року за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто сіяти насіння огірки у відкритий ґрунт

Досвідчені дачники наголошують, що огірки погано витримують низькі температури, тому сіяти у відкритий ґрунт їх можна не раніше травня, коли вдень стабільно 16 градусів тепла, а вночі — не нижче десяти градусів тепла. 

Також щоб отримати гарний врожай цього овоча, температура ґрунту, де ви збираєтеся його посадити, має становити, щонайменше, 12 градусів тепла. Але щоб посадка дійсно вийшла ефективною, варто скористатися місячним календарем, в якому вказані найкращі дати цього року для посіву насіння огірків.

Огурцы
Вирощування огірків на городі. Фото: Pinterest

Коли посіяти огірки на городі в 2025 році за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, найкращими датами для посіву насіння огірків у відкритий ґрунт цього року вважаються дати дати, як:

  • 6-7 березня
  • 11-12 березня
  • 18-19 березня
  • 24-25 березня
  • 6-7 квітня
  • 14 квітня
  • 20-21 квітня
  • 6-8 травня
  • 20-22 травня
  • 27-28 травня
Растения огурцов
Посадка кущів огірків на городі. Фото: Pinterest

Де краще садити огірки у відкритий ґрунт

Досвідчені дачники кажуть, що огірки краще садити під сонцем, де немає вітру. Що стосується структури ґрунту, то він повинен бути родючим, тому перед посадкою обов’язково підживіть його компостом або перегноєм у кількості двох відер на один квадратний метр.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обирати насіння огірків для посадки на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля огірків на городі для рясного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які сорти огірків краще посадити на городі для гарного врожаю.

овочі поради город урожай огірків огірки місячний календар

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