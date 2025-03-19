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Огурцы "завалят" урожаем — когда их сажать на огороде весной 2025

19 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда посеять огурцы в открытый грунт в 2025 году — лунный календарь, советы дачникам
Женщина, которая держит собранный урожай огурцов в корзине. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник с опытом знает, что выращивание огурцов на огороде — это довольно частое явление, ведь этот овощ пользуется большой популярностью, особенно летом. Чтобы вырастить хороший урожай огурцов, следует знать, когда их семена нужно сеять на огороде в этом году по лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сеять семена огурцов в открытый грунт

Опытные дачники отмечают, что огурцы плохо выдерживают низкие температуры, поэтому сеять в открытый грунт их можно не раньше мая, когда днем стабильно 16 градусов тепла, а ночью — не ниже десяти градусов тепла.

Также чтобы получить хороший урожай этого овоща, температура почвы, где вы собираетесь его посадить, должна составлять, как минимум, 12 градусов тепла. Но чтобы посадка действительно получилась эффективной, стоит воспользоваться лунным календарем, в котором указаны лучшие даты этого года для посева семян огурцов.

Огурцы
Выращивание огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Когда посеять огурцы на огороде в 2025 году по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самыми лучшими датами для посева семян огурцов в открытый грунт в этом году считаются даты даты, как:

  • 6-7 марта
  • 11-12 марта
  • 18-19 марта
  • 24-25 марта
  • 6-7 апреля
  • 14 апреля
  • 20-21 апреля
  • 6-8 мая
  • 20-22 мая
  • 27-28 мая
Растения огурцов
Посадка кустов огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Где лучше сажать огурцы в открытый грунт

Опытные дачники говорят, что огурцы лучше сажать под солнцем, где нет ветра. Что касается структуры почвы, то она должна быть плодородной, поэтому перед посадкой обязательно подкормите ее компостом или перегноем в количестве двух ведер на один квадратный метр.

Напомним, мы писали о том, как правильно выбирать семена огурцов для посадки на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле огурцов на огороде для обильного урожая.

Также мы сообщали о том, какие сорта огурцов лучше посадить на огороде для хорошего урожая.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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