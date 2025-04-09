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Вербное воскресенье близко — что стоит успеть посадить на огороде

9 апреля 2025 07:32
Валентина Осадчая - Редактор
Что посадить на огороде перед Вербным воскресеньем обязательно — список растений
Посадка рассады в открытый грунт. Фото: shutterstock.com
Валентина Осадчая - Редактор

Вербное воскресенье — не только большой церковный праздник, но и особый период для садоводов и огородников. Именно начало апреля считается идеальным временем для высадки многих культур, которые успеют окрепнуть до наступления настоящего тепла. Считается, что посаженные перед этим праздником растения не только будут расти здоровыми и дадут щедрый урожай, но и принесут в дом благополучие, обновление и гармонию.

Что следует обязательно посадить перед Вербным воскресеньем, которое мы встретим уже 13 апреля, чтобы получить большой и здоровый урожай, узнавайте в нашей статье.

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Что посадить перед Вербным воскресеньем — список растений

Народная мудрость говорит: "что посадишь до Вербного воскресенья — то уродится хорошо и сохранится долго". Поэтому давайте узнаем, что уже сейчас следует высаживать на огороде и в саду.

 

Что посадить перед Вербным воскресеньем — список растений
Огородник высаживает рассаду перца. Фото: google.com

1. Верба — главный символ праздника

Освященная верба является обязательным атрибутом Вербного воскресенья, поэтому многие высаживают это дерево возле дома. Считается, что растение является мощным оберегом от зла и несчастий, оно защищает дом, приносит мир и согласие. Верба не требует сложного ухода, быстро укореняется и растет в большинстве регионов Украины.

2. Лук и чеснок — надежный урожай и долгое хранение

Посадка лука и чеснока в начале апреля — это проверенная практика. Эти культуры легко переносят весенние перепады температуры, в частности резкие заморозки. Также они хорошо развиваются во влажной почве.

3. Морковь, редис, зелень — витамины из собственного огорода

Редис, морковь, шпинат, петрушка, укроп и салат — это культуры, которые можно сеять уже сейчас. Они не боятся заморозков, быстро прорастают и станут первыми источниками витаминов весной.

4. Плодовые деревья и ягодные кусты — инвестиция в будущее

Апрель — отличное время для высадки яблонь, груш, вишен, слив. Также именно сейчас хорошо укореняются малина, смородина, крыжовник. Молодые деревья и кусты, посаженные до Вербного воскресенья, быстро приживаются и уже в следующем году могут порадовать первым урожаем.

5. Весенние цветы — красота возле дома

Хотите, чтобы ваш двор радовал глаз уже в мае? Смело высаживайте:

  • тюльпаны;
  • нарциссы;
  • анютины глазки;
  • фиалки.

А для лета уже сейчас можно посеять бархатцы, астры, космею — они успеют хорошо укорениться и расцветут в разгар сезона.

6. Картофель, свекла, капуста — для раннего урожая

Если земля уже прогрелась, можно высаживать ранний картофель, свеклу и капусту. Это обеспечит вам крепкий и стабильный урожай летом и осенью.

 

Полезные советы для сада и огорода перед Вербным воскресеньем
Огородник перекапывает почву. Фото: shutterstock.com

Полезные советы для сада и огорода перед Вербным воскресеньем

Чтобы огородные и садовые работы прошли удачно, а растения радовали цветом и урожаем, воспользуйтесь этими советами:

  1. Выбирайте для посадки сухую и солнечную погоду.
  2. Подготовьте почву заранее: разрыхлите, удобрите, увлажните.
  3. Старайтесь завершить все посадочные работы до Вербного воскресенья — это считается хорошим знаком на весь сезон.
  4. Подходите к работе с хорошим настроением — ведь весна это время обновления не только природы, но и души.

Ранее мы писали, как с помощью простых методов вырастить большой урожай гороха.

Напомним, мы рассказывали, как уберечь картофель от заморозков весной.

Также мы делились, когда категорически нельзя работать в саду и на огороде по лунному календарю на апрель 2025 года.

растения советы огород Вербное воскресенье праздник
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08:00 Финансовая поддержка от 5 тыс. грн — где доступны выплаты

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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