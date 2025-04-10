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Можно ли выходить на огород в Вербное воскресенье — что запрещено

10 апреля 2025 19:24
Валентина Осадчая - Редактор
Вербное воскресенье 2025 — можно ли работать на огороде и в саду в праздник 13 апреля
Женщины работают на огороде. Фото: freepik.com
Валентина Осадчая - Редактор

Весна — горячая пора для садоводов и огородников. Начинается активный сезон посадок огородных и садовых культур, подкормки почвы, обработки деревьев и ухода за рассадой. Однако уже 13 апреля украинцы встретят большой православный праздник Вербное воскресенье. Неудивительно, что возникает вопрос — разрешено ли в эту дату работать с растениями.

Делимся с вами полезными советами, которые помогут принять взвешенное решение в праздник 13 апреля 2025 года.

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Что говорит церковь о работе на огороде и в саду в Вербное воскресенье

Священнослужители отмечают, что прямого запрета на физический труд, включая садово-огородные работы на Вербное воскресенье не существует. Однако этот день стоит посвятить духовному — посетить службу, помолиться, побыть с семьей.

Практический совет от церковнослужителей: если все же нужно что-то сделать по хозяйству — сначала уделите время Богу, а уже потом работе на земле.

 

Что говорит церковь о работе на огороде и в саду в Вербное воскресенье
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Почему наши предки избегали работы на земле в Вербное воскресенье — народные приметы

В народе считалось, что все, посаженное в Вербное воскресенье, "пойдет в ботву", то есть даст много зелени, но мало плодов. Отсюда и поговорка: "Посадишь огород на Вербное воскресенье — больших урожаев не ожидай". Особенно это касается картофеля — мол, он будет водянистым и плохо будет храниться.

 

Почему наши предки избегали работы на земле в Вербное воскресенье — народные приметы
Огородник перекапывает почву. Фото: freepik.com

Работа в саду и на огороде в Вербное воскресенье — что говорят агрономы

Специалисты по аграрному делу советуют ориентироваться не на суеверия, а на погодные условия и состояние почвы. Если температура воздуха стабильно плюсовая, земля достаточно прогрета, а погода безветренная — вполне возможно выполнить запланированные работы.

Напомним, ранее мы писали, что следует успеть посадить на огороде до Вербного воскресенья.

Также мы рассказывали, что категорически нельзя делать на огороде после дождя.

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20:38 Дрон попал в многоэтажку возле Житомира, — ОВА

20:32 Россияне убивают дельфинов в Черном море — уже погибло 80 тыс

20:19 Россия снова усилит наступление — в ОП назвали сроки

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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20:18 AP опубликовало видео казни военнопленных ВСУ — реакция МИД

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