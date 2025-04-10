Вербное воскресенье 2025 — можно ли работать на огороде и в саду в праздник 13 апреля

Можно ли выходить на огород в Вербное воскресенье — что запрещено
Весна — горячая пора для садоводов и огородников. Начинается активный сезон посадок огородных и садовых культур, подкормки почвы, обработки деревьев и ухода за рассадой. Однако уже 13 апреля украинцы встретят большой православный праздник Вербное воскресенье. Неудивительно, что возникает вопрос — разрешено ли в эту дату работать с растениями.
Делимся с вами полезными советами, которые помогут принять взвешенное решение в праздник 13 апреля 2025 года.
Что говорит церковь о работе на огороде и в саду в Вербное воскресенье
Священнослужители отмечают, что прямого запрета на физический труд, включая садово-огородные работы на Вербное воскресенье не существует. Однако этот день стоит посвятить духовному — посетить службу, помолиться, побыть с семьей.
Практический совет от церковнослужителей: если все же нужно что-то сделать по хозяйству — сначала уделите время Богу, а уже потом работе на земле.
Почему наши предки избегали работы на земле в Вербное воскресенье — народные приметы
В народе считалось, что все, посаженное в Вербное воскресенье, "пойдет в ботву", то есть даст много зелени, но мало плодов. Отсюда и поговорка: "Посадишь огород на Вербное воскресенье — больших урожаев не ожидай". Особенно это касается картофеля — мол, он будет водянистым и плохо будет храниться.
Работа в саду и на огороде в Вербное воскресенье — что говорят агрономы
Специалисты по аграрному делу советуют ориентироваться не на суеверия, а на погодные условия и состояние почвы. Если температура воздуха стабильно плюсовая, земля достаточно прогрета, а погода безветренная — вполне возможно выполнить запланированные работы.
Напомним, ранее мы писали, что следует успеть посадить на огороде до Вербного воскресенья.
Также мы рассказывали, что категорически нельзя делать на огороде после дождя.
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