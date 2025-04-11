Страстная неделя 2025 — что категорически нельзя сажать на огороде в этот период

Садовник высаживает растение на участке. Фото: istockphoto.com

Страстная неделя — особый период перед Пасхой для каждого верующего в Украине. Она начнется в понедельник, 14 апреля, и завершится в воскресенье, 20 апреля, самой Пасхой. В это время православные христиане придерживаются поста и определенных ограничений, чтобы духовно подготовиться к великому празднику. В этот период тесно переплелись церковные традиции и народные верования. В частности многие садоводы и огородники верят, что есть даты в которые можно заниматься растениями, а есть те, которые урожая не принесут. Более того, далеко не все культуры можно высаживать.

Что категорически нельзя сажать на огороде в Страстную неделю и что стоит знать, чтобы урожай в этом году приятно удивил, читайте далее в нашей статье.

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Работа на огороде и в саду в Великий понедельник

В понедельник, 14 апреля, начинается Страстная неделя. Это день, когда стоит сосредоточиться на духовном, поэтому огородникам рекомендуется воздержаться от высадки новых культур. По народным поверьям, посаженное в этот день плодов не даст.

Работа на огороде и в саду в Великий вторник

Во вторник можно разрыхлить землю, удалить сорняки и приготовить грядки к посеву или высадке. Однако не стоит сажать новые культуры.

Работа на огороде и в саду в Великую среду

В среду тоже не стоит проводить огородные работы, особенно сажать новые культуры. Этот день подходит для того, чтобы обеспечить чистоту и порядок, которые, по верованиям, положительно влияют на будущий урожай. Можно убрать участок в саду или двор.

Работа на огороде и в саду в Чистый четверг — день плодородия

По народным традициям именно Чистый четверг — самый благоприятный день для посадки овощей и других культур. На огороде разрешено высаживать картофель, свеклу, морковь, лук, зелень и другие овощи. Особенно благоприятно сажать культуры, которые растут в земле — они "впитывают чистоту дня".

Огородник высаживает рассаду в грунт. Фото: shutterstock.com

Работа на огороде и в саду в Страстную пятницу — день строгих ограничений

Этот день считается самым строгим во всей неделе. Категорически запрещается работать на земле, что-то сажать или даже копаться в почве, ведь считается, что посеянное в этот день "не примется" и урожая не будет.

Работа на огороде и в саду в Великую субботу

Хотя это уже предпасхальный день, сажать растения не рекомендуется. Можно заняться легкими работами — например, полить ранее высаженное, выровнять грядки или подготовить семена на будущее. Сажать что-то новое — нежелательно.

Работа на огороде и в саду в Пасху

В воскресенье православные христиане празднуют Воскресение Христово. Это день радости, молитвы и семейного тепла. Работа в поле или на огороде в этот день запрещена. Считается, что тот, кто работает в святое воскресенье, "отворачивает благословение от дома".

Женщина работает на огороде. Фото: shutterstock.com

Какие культуры нельзя сажать в Страстную неделю

Во все дни, кроме Чистого четверга, особенно нежелательно высаживать такие культуры:

томаты, баклажаны, перец — могут "не прижиться";

капуста — будет плохо расти и болеть;

тыквенные культуры — сеянцы могут быть слабыми;

фасоль, горох — растения могут так и не прорасти.

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