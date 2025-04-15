Когда сажать картофель в апреле — до или после Пасхи — советы огородникам

Женщина сажает картофель на огороде. Фото: shutterstock.com

Посадка картофеля — это самая ответственная задача для каждого огородника. Если посадить клубни слишком рано, он может пострадать от весенних заморозков. А если опоздать — он не успеет вызреть и больше будет страдать от засухи и вредителей. Поэтому, время посадки чрезвычайно важно.

Ежегодно украинские огородники задаются вопросом — когда лучше сажать картофель — до Пасхи или после праздника? Лучшими сроками посадки картофеля и советами для щедрого урожая поделились "Добрі новини".

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Когда сажать картофель — погодные условия

В 2025 году украинцы будут отмечать великий праздник Воскресение Христово или Пасху 20 апреля, поэтому вопрос "сажать до или после праздника" актуален как никогда.

Как отмечают специалисты, главным критерием для высадки картофеля является температура почвы — земля должна прогреться от +8 до +12°C на глубину 10-15 см. Кроме того, температура воздуха днем должна быть от +15 до +20°C днем, а ночных заморозков уже быть не должно.

В день посадки должна быть солнечная безветренная погода. Хорошо сажать картофель через 1-2 дня после легкого дождя, когда почва слегка влажная, но не липкая — такое состояние идеально подходит для укоренения.

Садоводы советуют такие сроки посадки для разных регионов Украины:

Южные регионы — середина или конец апреля;

Центральная Украина — конец апреля или начало мая;

Северные области и горные районы — середина мая.

Посадка картофеля весной. Фото: shutterstock.com

Когда сажать картофель — до или после Пасхи

Согласно церковным наставлениям, в Страстную неделю, как и в сам день Пасхи работать на земле не рекомендуется — ведь это время духовного очищения и семейного единения.

В то же время по народным приметам, сажать картофель можно в Чистый четверг, перед Пасхой. Считается, что посаженный в это время клубень будет хорошо расти и будет защищен от вредителей.

Если в Чистый четверг вы не успеваете посадить картофель, то стоит перенести это мероприятие уже на неделю после праздника, чтобы не нарушить спокойствие Пасхального дня.

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