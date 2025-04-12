Погода в Україні на Великдень — чи очікувати на морози

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні вже наступної неділі, 20 квітня, святкують Великдень. Погода в цей день може бути теплою, але наразі не існує тенденції до потеплішання.

Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

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Так, минулого року на Великдень було надзвичайно тепло — до +25 °C.

За словами Птухи, цього року синоптики сконцентровані переважно на похолоданні, яке зараз накрило Україну. Вона вважає, що навіть тенденцій ще немає, але потепління у великодній тиждень все ж можливе.

"Сподіваємося, що якраз-таки після 14 квітня вже буде якась певна перебудова. І тоді температура хоча б трошки вже підвищиться", — сказала вона.

Що каже Діденко

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що попередньо, на Великдень буде тепло — +14...+20 °C.

Скриншот допису Діденко

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