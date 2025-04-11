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На горі Піп Іван -13 °С — який вигляд має сьогодні

11 квітня 2025 13:32
Світлана Силенко - Редактор
На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -13 °С
Гора Піп Іван. Ілюстративне фото: Instagram/liubov.boyko
Світлана Силенко - Редактор

В українських Карпатах у п'ятницю, 11 квітня, на горі Пів Іван зберігається снігова погода. Стовпчики термометрів на вершині показують -13 °С.

Про це повідомила пресслужба Гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

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За даними рятувальників, станом на восьму ранку на горі Піп Іван хмарно та стоїть туман, який створює мінімальну видимість.

Яка ситуація на горі Піп Іван 11 квітня
Сніг на горі Піп Іван. Фото: ДСНС

Водночас вітер західного напрямку, швидкістю 13-15 м/с. Температура повітря на вершині становить -13 °С, падає сніг.

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Скриншот допису рятувальників

Нагадаємо, вчора гірські рятувальники Прикарпаття показали, який вигляд має гора Піп Іван, на якій випало близько 20 сантиметрів снігу.

А синоптик Наталка Діденко повідомила дату, коли в Україну повернеться весняне тепло.

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