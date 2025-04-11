На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -13 °С

Гора Піп Іван. Ілюстративне фото: Instagram/liubov.boyko

В українських Карпатах у п'ятницю, 11 квітня, на горі Пів Іван зберігається снігова погода. Стовпчики термометрів на вершині показують -13 °С.

Про це повідомила пресслужба Гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

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Ситуація в Карпатах 11 квітня

За даними рятувальників, станом на восьму ранку на горі Піп Іван хмарно та стоїть туман, який створює мінімальну видимість.

Сніг на горі Піп Іван. Фото: ДСНС

Водночас вітер західного напрямку, швидкістю 13-15 м/с. Температура повітря на вершині становить -13 °С, падає сніг.

Скриншот допису рятувальників

Нагадаємо, вчора гірські рятувальники Прикарпаття показали, який вигляд має гора Піп Іван, на якій випало близько 20 сантиметрів снігу.

А синоптик Наталка Діденко повідомила дату, коли в Україну повернеться весняне тепло.