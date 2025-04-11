На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -13 °С

На горі Піп Іван -13 °С — який вигляд має сьогодні
В українських Карпатах у п'ятницю, 11 квітня, на горі Пів Іван зберігається снігова погода. Стовпчики термометрів на вершині показують -13 °С.
Про це повідомила пресслужба Гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Ситуація в Карпатах 11 квітня
За даними рятувальників, станом на восьму ранку на горі Піп Іван хмарно та стоїть туман, який створює мінімальну видимість.
Водночас вітер західного напрямку, швидкістю 13-15 м/с. Температура повітря на вершині становить -13 °С, падає сніг.
Нагадаємо, вчора гірські рятувальники Прикарпаття показали, який вигляд має гора Піп Іван, на якій випало близько 20 сантиметрів снігу.
А синоптик Наталка Діденко повідомила дату, коли в Україну повернеться весняне тепло.
Читайте Новини.LIVE!