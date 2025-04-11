Погода в Україні 12 квітня — прогноз від Наталки Діденко про потепління

Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Хоч українці досі обурюються через запізнілі квітневі морози й несподіваний сніг, вже найближчої суботи погода почне змінюватися на краще. За словами синоптикинi Наталки Діденко, саме 12 квітня стане днем, коли в Україні нарешті потепліє і настане справжня весняна пора.

Про це Наталка Діденко повідомила у Telegram.

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Погода в Україні 12 квітня

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +7...+12 °C, а на сході — в Луганській і Харківській областях — місцями до +14 °C. Нічні заморозки ще триматимуться окремими зонами, але вже поступово зникатимуть.

Температурна карта України 12 квітня. Фото: Метеопост

У суботу також вночі ще можливий мокрий сніг на заході країни, а вдень залишки циклону принесуть дощ, мокрий сніг та сильний вітер у південно-східні регіони.

Прогноз погоди у Києві 12 квітня

У Києві 12 квітня погода буде без опадів. Вночі очікується близько 0 °C, вдень потеплішає до +7...+9 °C.

Яка буде погода на Вербну неділю 13 квітня та на Великдень 20 квітня

На Вербну неділю, 13 квітня, по всій території України прогнозується ясна та сонячна погода з температурою +10...+15 °C.

Температурна карта України 13 квітня. Фото: Метеопост

За попередніми прогнозами, на Великдень повітря прогріється до +14...+20 °C, однак уточнення ще будуть ближче до свята.

Нагадаємо, прикарпатські рятувальники показали, як негода замела снігом гору Піп Іван.

Також синоптик Наталія Птуха повідомила, якою буде погода на Вербну неділю, 13 квітня.