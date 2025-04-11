Погода в Украине 12 апреля — прогноз от Натальи Диденко о потеплении

Весна в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Хотя украинцы до сих пор возмущаются из-за запоздалых апрельских морозов и неожиданного снега, уже в ближайшую субботу погода начнет меняться к лучшему. По словам синоптика Натальи Диденко, именно 12 апреля станет днем, когда в Украине наконец потеплеет и наступит настоящая весенняя пора.

Об этом Наталья Диденко сообщила в Telegram.

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Погода в Украине 12 апреля

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а на востоке — в Луганской и Харьковской областях — местами до +14 °C. Ночные заморозки еще будут держаться отдельными зонами, но уже постепенно будут исчезать.

Температурная карта Украины 12 апреля. Фото: Метеопост

В субботу также ночью еще возможен мокрый снег на западе страны, а днем остатки циклона принесут дождь, мокрый снег и сильный ветер в юго-восточные регионы.

Прогноз погоды в Киеве 12 апреля

В Киеве 12 апреля погода будет без осадков. Ночью ожидается около 0 °C, днем потеплеет до +7...+9 °C.

Какая будет погода на Вербное воскресенье 13 апреля и на Пасху 20 апреля

На Вербное воскресенье, 13 апреля, по всей территории Украины прогнозируется ясная и солнечная погода с температурой +10...+15 °C.

Температурная карта Украины 13 апреля. Фото: Метеопост

По предварительным прогнозам, на Пасху воздух прогреется до +14...+20 °C, однако уточнения еще будут ближе к празднику.

Напомним, прикарпатские спасатели показали, как непогода замела снегом гору Поп Иван.

Также синоптик Наталья Птуха сообщила, какой будет погода на Вербное воскресенье, 13 апреля.