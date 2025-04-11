На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -13 °С

Гора Поп Иван. Иллюстративное фото: Instagram/liubov.boyko

В украинских Карпатах в пятницу, 11 апреля, на горе Пол Иван сохраняется снежная погода. Столбики термометров на вершине показывают -13 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

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По данным спасателей, по состоянию на восемь утра на горе Поп Иван облачно и стоит туман, который создает минимальную видимость.

Снег на горе Поп Иван. Фото: ГСЧС

В то же время ветер западного направления, скоростью 13-15 м/с. Температура воздуха на вершине составляет -13 °С, падает снег.

Скриншот поста спасателей

Напомним, вчера горные спасатели Прикарпатья показали, как выглядит гора Поп Иван, на которой выпало около 20 сантиметров снега.

А синоптик Наталья Диденко сообщила дату, когда в Украину вернется весеннее тепло.