Погода в Украине на Пасху — ожидать ли морозов или нет

Чего ждать от погоды на Пасху — прогноз Укргидрометцентра
В Украине уже в следующее воскресенье, 20 апреля, празднуют Пасху. Погода в этот день может быть теплой, но пока не существует тенденции к потеплению.
Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.
Прогноз погоды на Пасху
Так, в прошлом году на Пасху было очень тепло — до +25 °C.
По словам Птухи, в этом году синоптики сконцентрированы преимущественно на похолодании, которое сейчас накрыло Украину. Она считает, что даже тенденций еще нет, но потепление в пасхальную неделю все же возможно.
"Надеемся, что как раз-таки после 14 апреля уже будет какая-то определенная перестройка. И тогда температура хотя бы немножко уже повысится", — сказала она.
Что говорит Диденко
А синоптик Наталья Диденко отметила, что предварительно, на Пасху будет тепло — +14...+20 °C.
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