Погода в Украине на Пасху — ожидать ли морозов или нет

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине уже в следующее воскресенье, 20 апреля, празднуют Пасху. Погода в этот день может быть теплой, но пока не существует тенденции к потеплению.

Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на Пасху

Так, в прошлом году на Пасху было очень тепло — до +25 °C.

По словам Птухи, в этом году синоптики сконцентрированы преимущественно на похолодании, которое сейчас накрыло Украину. Она считает, что даже тенденций еще нет, но потепление в пасхальную неделю все же возможно.

"Надеемся, что как раз-таки после 14 апреля уже будет какая-то определенная перестройка. И тогда температура хотя бы немножко уже повысится", — сказала она.

Что говорит Диденко

А синоптик Наталья Диденко отметила, что предварительно, на Пасху будет тепло — +14...+20 °C.

Скриншот поста Диденко

Ранее Новини.LIVE рассказали, какая погода ожидается в мае и к чему готовиться украинцам.

Также спасатели показали фотографии как снегопады накрыли гору Поп Иван.