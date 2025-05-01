Як виростити великий врожай картоплі на городі — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Навесні всі дачники починають садити картоплю, але не у всіх вона виростає такою, як хотілося б. Однак, городники з досвідом поділилися одним секретом, який допоможе отримати великий і смачний врожай міцних і здорових картоплин на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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На жаль, далеко не у всіх дачників вдається виростити велику та смачну картоплю на городі. У деяких вона виростає маленькою, у деяких — кволою, а хтось зовсім не може зібрати коренеплоди, адже їх просто немає в землі.

Однак, деякі дачники поділилися одним секретом і розповіли, яким методом можна посадити картоплю на городі. Цей спосіб допоможе зібрати кілька кілограмів овоча за один раз.

Врожай картоплі на городі. Фото: Pixabay

Як можна виростити гарний врожай картоплі

Досвідчені дачники рекомендують підготувати ґрунт перед посадкою картоплі, а робити це краще восени. Тому після збору попереднього врожаю цього популярного овоча потрібно готуватися до посадки наступного на городі.

Для цього спочатку викопайте пряму траншею завглибшки приблизно дві борозенки та завширшки 30 сантиметрів. Потім заповніть її органічними добривами, зокрема, листям берези або волоського горіха. Якщо надворі сухо і немає опадів, залийте воду в канаву і додайте туди добрива, а потім засипте траншею.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Чим корисний цей метод

Попри те, що цей спосіб посадки картоплі на городі викликає певні питання і критику з боку багатьох дачників, він допомагає отримати рясний врожай картоплі. Більш того, дехто каже, що лише з одного "квадрату" ділянки можна зібрати десять кілограмів картоплі.

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