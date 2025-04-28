Чим треба підживити картоплю при посадці на городі — ефективні добрива, поради дачникам

Дачник, який підживлює картоплю при посадці на городі. Фото: DRAN.sk

При вирощуванні картоплі на городі дуже важливо не лише правильно це робити, а й додавати відповідні добрива. Якщо ви хочете виростити великий і смачний урожай цього овоча на своїй городній ділянці, необхідно знати, чим його краще удобрювати.

Про це розповідає Zielonyogrodek.

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Комплексні добрива

До складу комплексного добрива повинні входити такі елементи, як:

Фосфор

Азот

Калій

Сірка

Магній

Азот активує ріст надземних частин і бульб, а калій грає важливу роль у синтезі крохмалю і збільшує кількість вітамінів у складі картоплі. Фосфор, у свою чергу, підтримує розвиток коріння, що робить рослини більш стійкими до посухи і захворювань.

Краще підживлювати картоплю цими добривами навесні перед самою посадкою картоплі. На легких ґрунтах таке добриво можна рівномірно розподілити і обережно додати в землю перед посадкою, а на більш важкі ґрунти варто вносити добриво восени під час перекопування ґрунту.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Freepik

Натуральні добрива

Такі натуральні добрива, як компост і гній, насичують ґрунт азотом та іншими елементами. Краще підживлювати гноєм восени, щоб він встиг компостувати до посадки картоплі навесні. Ще можна підживити картоплю, посадивши біля неї такі рослини, як люпин або конюшина.

Також дачники рекомендують підживлювати картоплю деревною золою, до складу якої входить велика кількість калію. Вважається, що це добриво ідеально підходить для періодичного використання, але тільки як додатковий засіб підживлення. Особливо це стосується випадків, коли ґрунт на городі кислий.

Обприскування кущів картоплі на городі. Фото: Freepik

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