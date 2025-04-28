Чем надо подкормить картошку при посадке на огороде — эффективные удобрения, советы дачникам

Дачник, который подкармливает картошку при посадке на огороде. Фото: DRAN.sk

При выращивании картофеля на огороде очень важно не только правильно это делать, но и добавлять соответствующие удобрения. Если вы хотите вырастить большой и вкусный урожай этого овоща на своем огородном участке, необходимо знать, чем его лучше удобрять.

Об этом рассказывает Zielonyogrodek.

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Комплексные удобрения

В состав комплексного удобрения должны входить такие элементы, как:

Фосфор

Азот

Калий

Сера

Магний

Азот активирует рост надземных частей и клубней, а калий играет важную роль в синтезе крахмала и увеличивает количество витаминов в составе картофеля. Фосфор, в свою очередь, поддерживает развитие корней, что делает растения более устойчивыми к засухе и заболеваниям.

Лучше подкармливать картофель этими удобрениями весной перед самой посадкой картофеля. На легких почвах такое удобрение можно равномерно распределить и осторожно добавить в землю перед посадкой, а на более тяжелые почвы стоит вносить удобрение осенью во время перекапывания почвы.

Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Freepik

Натуральные удобрения

Такие натуральные удобрения, как компост и навоз, насыщают почву азотом и другими элементами. Лучше подкармливать навозом осенью, чтобы он успел компостироваться до посадки картофеля весной. Еще можно подкормить картофель, посадив возле него такие растения, как люпин или клевер.

Также дачники рекомендуют подкармливать картофель древесной золой, в состав которой входит большое количество калия. Считается, что это удобрение идеально подходит для периодического использования, но только как дополнительное средство подкормки. Особенно это касается случаев, когда почва на огороде кислая.

Опрыскивание кустов картофеля на огороде. Фото: Freepik

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