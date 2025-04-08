Чим обробити картоплю від колорадського жука — коли це робити, поради дачникам

Обробка кущів картоплі від колорадських жуків. Фото: Pinterest

Кожен досвідчений дачник знає, що картопля дуже часто страждає від колорадського жука, який буквально знищує її врожай. Щоб позбутися цього шкідника і, тим самим, захистити овочі на городі, дізнайтеся, коли потрібно обробити коренеплоди і як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще обробляти картоплю від колорадського жука

Дачники з досвідом рекомендують боротися з колорадськими жуками на картоплі зранку до 10:00 або ввечері після 17:00. Не робіть це тоді, коли надворі дощить або хмарно, адже шкідники в таку погоду ховаються, а тому ваша боротьба буде марною.

Обробляти картоплю також не можна і тоді, коли вона цвіте, адже є ризик завадити гарному росту коренеплодів. Дачники рекомендують це робити до появи суцвіть або після того, як квіти зів’януть. Але не лише хімічними засобами це можна робити — існують ефективні народні методи.

Врожай картоплі на городі. Фото: Eurogarden

Йдеться про те, щоб посадити у міжрядді картоплі рослини, яких боїться шкідник. Це такі культури, як:

Часник

Цибуля

Нагідка

Якими народними методами можна захистити картоплю від жуків

Пастки з консервних банок

Щоб захистити картоплю від колорадського жука, навесні розставте консервні банки по ділянці, щоб створити пастки. Потім наріжте картоплю, замочіть її на одну добу в міцному розчині сечовини в пропорції одна склянка на один літр води, а потім розкладіть до пасток.

Прикопайте такі пастки вздовж грядок, де у вас росте картопля, і змінюйте отруту щотижня.

Кілька колорадських жуків на картоплі. Фото: Pinterest

Добрива в лунках

Деякі дачники кладуть в лунки під час посадки картоплі деревний попіл, лушпиння цибулі або боби, щоб відлякати колорадського жука.

Соснова тирса у міжрядді

Також для відлякування колорадських жуків від картоплі деякі сиплять соснову тирсу між рядами.

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