Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Колорадські жуки атакують картоплю — як позбутися шкідників arrow

Колорадські жуки атакують картоплю — як позбутися шкідників

8 квітня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Чим обробити картоплю від колорадського жука — коли це робити, поради дачникам
Обробка кущів картоплі від колорадських жуків. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що картопля дуже часто страждає від колорадського жука, який буквально знищує її врожай. Щоб позбутися цього шкідника і, тим самим, захистити овочі на городі, дізнайтеся, коли потрібно обробити коренеплоди і як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Коли краще обробляти картоплю від колорадського жука

Дачники з досвідом рекомендують боротися з колорадськими жуками на картоплі зранку до 10:00 або ввечері після 17:00. Не робіть це тоді, коли надворі дощить або хмарно, адже шкідники в таку погоду ховаються, а тому ваша боротьба буде марною. 

Обробляти картоплю також не можна і тоді, коли вона цвіте, адже є ризик завадити гарному росту коренеплодів. Дачники рекомендують це робити до появи суцвіть або після того, як квіти зів’януть. Але не лише хімічними засобами це можна робити — існують ефективні народні методи.

Картошка
Врожай картоплі на городі. Фото: Eurogarden

Йдеться про те, щоб посадити у міжрядді картоплі рослини, яких боїться шкідник. Це такі культури, як:

  • Часник
  • Цибуля
  • Нагідка

Якими народними методами можна захистити картоплю від жуків

Пастки з консервних банок

Щоб захистити картоплю від колорадського жука, навесні розставте консервні банки по ділянці, щоб створити пастки. Потім наріжте картоплю, замочіть її на одну добу в міцному розчині сечовини в пропорції одна склянка на один літр води, а потім розкладіть до пасток.

Прикопайте такі пастки вздовж грядок, де у вас росте картопля, і змінюйте отруту щотижня.

Колорадские жуки
Кілька колорадських жуків на картоплі. Фото: Pinterest

Добрива в лунках

Деякі дачники кладуть в лунки під час посадки картоплі деревний попіл, лушпиння цибулі або боби, щоб відлякати колорадського жука. 

Соснова тирса у міжрядді

Також для відлякування колорадських жуків від картоплі деякі сиплять соснову тирсу між рядами. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити картоплю під час посадки на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити гарну картоплю без городу. 

Також ми повідомляли про те, чому картопля не проростає після посадки і як це виправити.

поради картопля народні методи ефективні способи шкідники колорадський жук
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:50 Штрафи від ТЦК у квітні — найвищий штраф для фізосіб

05:41 Китай відповів на погрози Трампа збільшити мита ще на 50%

04:30 Позначка про ухилянство в еВОД — чи зіпсує військовий квиток

04:20 Оренда квартир — що трапилось з цінами та попитом в Україні

04:12 Змініть цей один параметр, і швидкість Wi-Fi стане швидшою

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

03:32 У чоловіка знайшли багато зброї, але суд його виправдав — чому

03:26 "Азову" потрібні люди в евакуаційну бригаду — які умови

02:43 Блокування рахунків військовозобов'язаних — коли це можливо

02:32 Трамп "позолотив" Овальний кабінет — що змінилось після Байдена

02:16 Перед терактами у ФРН були дивні запити в мережу з РФ — що відомо

05:50 Штрафи від ТЦК у квітні — найвищий штраф для фізосіб

05:41 Китай відповів на погрози Трампа збільшити мита ще на 50%

04:30 Позначка про ухилянство в еВОД — чи зіпсує військовий квиток

04:20 Оренда квартир — що трапилось з цінами та попитом в Україні

04:12 Змініть цей один параметр, і швидкість Wi-Fi стане швидшою

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

03:32 У чоловіка знайшли багато зброї, але суд його виправдав — чому

03:26 "Азову" потрібні люди в евакуаційну бригаду — які умови

02:43 Блокування рахунків військовозобов'язаних — коли це можливо

02:32 Трамп "позолотив" Овальний кабінет — що змінилось після Байдена

02:16 Перед терактами у ФРН були дивні запити в мережу з РФ — що відомо

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон