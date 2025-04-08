Чем обработать картошку от колорадского жука — когда это делать, советы дачникам

Обработка кустов картофеля от колорадских жуков. Фото: Pinterest

Каждый опытный дачник знает, что картофель очень часто страдает от колорадского жука, который буквально уничтожает его урожай. Чтобы избавиться от этого вредителя и, тем самым, защитить овощи на огороде, узнайте, когда нужно обработать корнеплоды и как это правильно делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом рекомендуют бороться с колорадскими жуками на картофеле с утра до 10:00 или вечером после 17:00. Не делайте это тогда, когда на улице дождь или облачно, ведь вредители в такую погоду прячутся, а потому ваша борьба будет бесполезной.

Обрабатывать картофель также нельзя и тогда, когда он цветет, ведь есть риск помешать хорошему росту корнеплодов. Дачники рекомендуют это делать до появления соцветий или после того, как цветы завянут. Но не только химическими средствами это можно делать — существуют эффективные народные методы.

Урожай картофеля на огороде. Фото: Eurogarden

Речь идет о том, чтобы посадить в междурядье картофеля растения, которых боится вредитель. Это такие культуры, как:

Чеснок

Лук

Календула

Какими народными методами можно защитить картофель от жуков

Ловушки из консервных банок

Чтобы защитить картофель от колорадского жука, весной расставьте консервные банки по участку, чтобы создать ловушки. Затем нарежьте картофель, замочите его на одни сутки в крепком растворе мочевины в пропорции один стакан на один литр воды, а затем разложите в ловушки.

Прикопайте такие ловушки вдоль грядок, где у вас растет картофель, и меняйте яд каждую неделю.

Несколько колорадских жуков на картофеле. Фото: Pinterest

Удобрения в лунках

Некоторые дачники кладут в лунки во время посадки картофеля древесную золу, луковую шелуху или бобы, чтобы отпугнуть колорадского жука.

Сосновые опилки в междурядье

Также для отпугивания колорадских жуков от картофеля некоторые сыпят сосновые опилки между рядами.

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