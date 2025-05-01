Как вырастить большой урожай картошки на огороде — советы дачникам

Десять килограмм с одной грядки — как вырастить вкусную картошку
Весной все дачники начинают сажать картофель, но не у всех он вырастает таким, как хотелось бы. Однако, огородники с опытом поделились одним секретом, который поможет получить большой и вкусный урожай крепких и здоровых картофелин на участке.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
К сожалению, далеко не у всех дачников удается вырастить большую и вкусную картошку на огороде. У некоторых она вырастает маленькой, у некоторых — хилой, а кто-то совсем не может собрать корнеплоды, ведь их просто нет в земле.
Однако, некоторые дачники поделились одним секретом и рассказали, каким методом можно посадить картошку на огороде. Этот способ поможет собрать несколько килограмм овоща за один раз.
Как можно вырастить хороший урожай картофеля
Опытные дачники рекомендуют подготовить почву перед посадкой картофеля, а делать это лучше осенью. Поэтому после сбора предыдущего урожая этого популярного овоща нужно готовиться к посадке следующего на огороде.
Для этого сначала выкопайте прямую траншею глубиной примерно две бороздки и шириной 30 сантиметров. Затем заполните ее органическими удобрениями, в частности, листьями березы или грецкого ореха. Если на улице сухо и нет осадков, залейте воду в канаву и добавьте туда удобрения, а затем засыпьте траншею.
Чем полезен этот метод
Несмотря на то, что этот способ посадки картофеля на огороде вызывает определенные вопросы и критику со стороны многих дачников, он помогает получить обильный урожай картофеля. Более того, некоторые говорят, что только с одного "квадрата" участка можно собрать десять килограмм картофеля.
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