Как вырастить большой урожай картошки на огороде — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Весной все дачники начинают сажать картофель, но не у всех он вырастает таким, как хотелось бы. Однако, огородники с опытом поделились одним секретом, который поможет получить большой и вкусный урожай крепких и здоровых картофелин на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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К сожалению, далеко не у всех дачников удается вырастить большую и вкусную картошку на огороде. У некоторых она вырастает маленькой, у некоторых — хилой, а кто-то совсем не может собрать корнеплоды, ведь их просто нет в земле.

Однако, некоторые дачники поделились одним секретом и рассказали, каким методом можно посадить картошку на огороде. Этот способ поможет собрать несколько килограмм овоща за один раз.

Урожай картофеля на огороде. Фото: Pixabay

Как можно вырастить хороший урожай картофеля

Опытные дачники рекомендуют подготовить почву перед посадкой картофеля, а делать это лучше осенью. Поэтому после сбора предыдущего урожая этого популярного овоща нужно готовиться к посадке следующего на огороде.

Для этого сначала выкопайте прямую траншею глубиной примерно две бороздки и шириной 30 сантиметров. Затем заполните ее органическими удобрениями, в частности, листьями березы или грецкого ореха. Если на улице сухо и нет осадков, залейте воду в канаву и добавьте туда удобрения, а затем засыпьте траншею.

Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Чем полезен этот метод

Несмотря на то, что этот способ посадки картофеля на огороде вызывает определенные вопросы и критику со стороны многих дачников, он помогает получить обильный урожай картофеля. Более того, некоторые говорят, что только с одного "квадрата" участка можно собрать десять килограмм картофеля.

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