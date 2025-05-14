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Когда лучше сажать картошку в мае 2025 — лунный календарь

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Дата публикации 14 мая 2025 22:33
Когда сажать картошку на огороде в мае 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам
Человек, который высаживает картофель на огороде. Фото: Freepik

Опытные дачники знают, что картошку лучше сажать в мае, особенно, если в апреле было холодно, но для хорошего урожая надо знать, в какие дни это стоит делать. Узнайте, когда нужно высаживать этот овощ на огороде в последний весенний месяц согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда высаживать картошку в мае 2025 года по лунному календарю

Чтобы гарантированно получить большой и вкусный урожай картофеля, стоит обратиться за помощью к лунному календарю. В нем указаны фазы Луны, от которых зависит ваш урожай. Так, согласно этому календарю, картофель лучше сажать в такие дни мая, как:

  • 15-26 мая
  • 28 мая
  • 29 мая
  • 30 мая
  • 31 мая

Это периоды, когда Луна находится в фазе убывания и роста, чтобы энергия была направлена в корни и ускоряла прорастание клубней. Но главное в этом вопросе, чтобы почва прогрелась до десяти или 12 градусов тепла.

Картошка
Урожай картофеля в руках. Фото: Potatoes

Как правильно сажать картофель

Во-первых, нужно выбрать качественные клубни размером с яйцо и весом от 50 до 100 грамм, на которых не будет повреждений. Во-вторых, за четыре-шесть недель до посадки прорастите картофель, положив его на яркое место, где температура воздуха составит 12-16 градусов тепла.

Также перед посадкой стоит обработать картофель стимуляторами роста и средствами против заболеваний. Еще стоит сажать картофель после тыкв, бобовых и капусты, а также подкармливать почву компостом и удобрениями с содержанием калия и фосфора. Это нужно делать для того, чтобы улучшить урожай картофеля на огороде.

Посадка картошки
Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкармливать картофель во время посадки на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, зачем обрезать ботву картофеля перед выкопкой.

Также мы сообщали о том, как можно защитить картофель от колорадского жука.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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