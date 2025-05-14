Когда сажать картошку на огороде в мае 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Человек, который высаживает картофель на огороде. Фото: Freepik

Опытные дачники знают, что картошку лучше сажать в мае, особенно, если в апреле было холодно, но для хорошего урожая надо знать, в какие дни это стоит делать. Узнайте, когда нужно высаживать этот овощ на огороде в последний весенний месяц согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда высаживать картошку в мае 2025 года по лунному календарю

Чтобы гарантированно получить большой и вкусный урожай картофеля, стоит обратиться за помощью к лунному календарю. В нем указаны фазы Луны, от которых зависит ваш урожай. Так, согласно этому календарю, картофель лучше сажать в такие дни мая, как:

15-26 мая

28 мая

29 мая

30 мая

31 мая

Это периоды, когда Луна находится в фазе убывания и роста, чтобы энергия была направлена в корни и ускоряла прорастание клубней. Но главное в этом вопросе, чтобы почва прогрелась до десяти или 12 градусов тепла.

Урожай картофеля в руках. Фото: Potatoes

Как правильно сажать картофель

Во-первых, нужно выбрать качественные клубни размером с яйцо и весом от 50 до 100 грамм, на которых не будет повреждений. Во-вторых, за четыре-шесть недель до посадки прорастите картофель, положив его на яркое место, где температура воздуха составит 12-16 градусов тепла.

Также перед посадкой стоит обработать картофель стимуляторами роста и средствами против заболеваний. Еще стоит сажать картофель после тыкв, бобовых и капусты, а также подкармливать почву компостом и удобрениями с содержанием калия и фосфора. Это нужно делать для того, чтобы улучшить урожай картофеля на огороде.

Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

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