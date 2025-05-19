Что нельзя подпитывать дрожжами — чем это вредно, советы дачникам

Эти овощи не стоит подпитывать дрожжами — какие и чем это опасно
Многие дачники подкармливают растения на огороде удобрениями с содержанием дрожжей, но мало кто знает, что делать это можно далеко не со всеми культурами. Узнайте, что категорически нельзя подкармливать этими удобрениями и чем они на самом деле опасны для урожая на огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Дачники считают органические удобрения лучше химических, поскольку они не вредят окружающей среде, не портят вкус овощей и не требуют больших денег. Но дачники отмечают, что дрожжевая подкормка опасна для некоторых растений на огороде.
Дело в том, что когда органика начинает разлагаться под землей, питательные элементы поглощают кальций и калий. При этом, культуры, которым не хватает этих элементов, становятся увядшими и могут вовсе погибнуть. Чтобы этого не произошло, стоит знать определенные правила.
Какие растения нельзя удобрять дрожжами
Дачники с опытом говорят, что раствор из обычных дрожжей плохо влияет на ряд таких культур, как:
- Картофель
- Лук
- Морковь
- Свекла
- Редиска
- Редька
- Фасоль
- Чеснок
- Горох
Чем дрожжи вредны для этих растений
Подпитывая эти культуры дрожжами, в них появляется переизбыток полезных элементов. В результате плоды начнут деформироваться, потеряют вкус и не будут долго храниться. Поэтому лучше подкармливать эти огородные культуры из списка совсем другими удобрениями, в составе которых нет дрожжей.
Однако, дачники отмечают, что удобрение с содержанием дрожжей лучше использовать для таких растений, как:
- Помидоры
- Огурцы
- Баклажаны
- Перец
- Фруктовые деревья
- Ягодные кустарники
- Комнатные цветы
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