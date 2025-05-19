Что нельзя подпитывать дрожжами — чем это вредно, советы дачникам

Человек, который держит кусок дрожжей возле растения. Фото: Pinterest

Многие дачники подкармливают растения на огороде удобрениями с содержанием дрожжей, но мало кто знает, что делать это можно далеко не со всеми культурами. Узнайте, что категорически нельзя подкармливать этими удобрениями и чем они на самом деле опасны для урожая на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники считают органические удобрения лучше химических, поскольку они не вредят окружающей среде, не портят вкус овощей и не требуют больших денег. Но дачники отмечают, что дрожжевая подкормка опасна для некоторых растений на огороде.

Дело в том, что когда органика начинает разлагаться под землей, питательные элементы поглощают кальций и калий. При этом, культуры, которым не хватает этих элементов, становятся увядшими и могут вовсе погибнуть. Чтобы этого не произошло, стоит знать определенные правила.

Сухие дрожжи в стакане напротив растения. Фото: Tomathouse

Какие растения нельзя удобрять дрожжами

Дачники с опытом говорят, что раствор из обычных дрожжей плохо влияет на ряд таких культур, как:

Картофель

Лук

Морковь

Свекла

Редиска

Редька

Фасоль

Чеснок

Горох

Чем дрожжи вредны для этих растений

Подпитывая эти культуры дрожжами, в них появляется переизбыток полезных элементов. В результате плоды начнут деформироваться, потеряют вкус и не будут долго храниться. Поэтому лучше подкармливать эти огородные культуры из списка совсем другими удобрениями, в составе которых нет дрожжей.

Однако, дачники отмечают, что удобрение с содержанием дрожжей лучше использовать для таких растений, как:

Помидоры

Огурцы

Баклажаны

Перец

Фруктовые деревья

Ягодные кустарники

Комнатные цветы

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